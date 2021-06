Die inhaltliche Diskussion um ein Endlagerung für schwach und mittelstark radioaktiven Atommüll in Schacht Konrad bei Salzgitter ist neu eröffnet. Die Umweltverbände NABU und BUND wollen ihren Antrag auf Rücknahme beziehungsweise Widerruf des Planfeststellungsbeschlusses bis zur letzten Instanz durchziehen.

Schacht Konrad in Salzgitter: Die Hoffnung ruht auf 44 Seiten

