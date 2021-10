Salzgitters neuer Stadtrat nimmt die Arbeit auf

Salzgitter

Die konstituierende Sitzung des Rates der Stadt beginnt am Mittwoch, 3. November, um 16.30 Uhr im Hotel am See in Lebenstedt. Für die Teilnahme der Öffentlichkeit steht eine begrenzte Zahl von gekennzeichneten Plätzen zur Verfügung. Die Sitzung wird auch wieder live im Internet über salzgitter.de übertragen.

Es handelt sich hierbei um eine öffentliche Sitzung, in der der neue Rat als oberstes politisches Führungsgremium gebildet wird. Nach der Verpflichtung der Ratsmitglieder erfolgt die Wahl des Ratsvorsitzenden und dessen Vertretung. Erst danach ist der Rat als Organ voll handlungsfähig.

Anschließend werden unter anderem die gebildeten Fraktionen und der Sitzplan bekanntgegeben sowie die Geschäftsordnung des Rates, des Verwaltungsausschusses, der Ratsausschüsse und der Ortsräte beschlossen. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt stellt die Bildung des Verwaltungsausschusses als Organ der Stadt dar. Der Rat bestimmt die Beigeordneten aus seiner Mitte.

Außerdem werden die ehrenamtlichen Vertreter des Oberbürgermeisters gewählt und die Reihenfolge der Vertretung festgelegt, die Ratsausschüsse gebildet sowie die Ausschussvorsitze verteilt. Die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder richtet sich nach der Einwohnerzahl. Für Salzgitter übernehmen 46 Frauen und Männer die Aufgabe. Ebenfalls stimmberechtigt ist der direkt gewählte Oberbürgermeister Frank Klingebiel.

Von Roland Weiterer