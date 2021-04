Salzgitters große Ausbildungsmesse wandert ins Internet

Salzgitter

Auch während der Corona-Krise drückt viele Firmen der Schuh beim Thema Fachkräftegewinnung. Gleichzeitig müssen traditionelle Veranstaltungen zur Berufsorientierung und Nachwuchssicherung abgesagt werden. Doch die BONA SZ-Ausbildungsmesse geht jetzt neue Wege. Die Allianz für Region GmbH bietet sie gemeinsam mit der Verlagsgruppe Madsack Medien Ostniedersachsen, der Funke Mediengruppe und weiteren Partnern vom 17.bis 21.Mai als Internet- Format an. Den teilnehmenden Unternehmen ist Aufmerksamkeit in den digitalen Medien und in der Tagespresse sicher.

Mit Hilfe weniger Informationen und einem Logo haben Betriebe und Institutionen die Chance, ihr Ausbildungs- und Studienangebot auf einem eigenen digitalen Messestand zu präsentieren. Den Ausstellenden stehen dabei verschiedene Medien zur Verfügung, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten – bis hin zu einem Live-Chat.

Der Basisstand kostet 350 Euro netto. Aktuell wollen rund zwei Dutzend Unternehmen und Einrichtungen die Chance nutzen, darunter zwei Hochschulen. Interessierte haben noch in bis in die 18. Kalenderwoche hinein Zeit, sich einen Platz bei der BONA SZ zu sichern.

Im Vorfeld bietet die Allianz für die Region GmbH, gemeinsam mit dem technischen Support, den BONA SZ- Schulen eine Einführung in die Möglichkeiten des Messetools an. Mit Hilfe des Smartphones oder eines PC besuchen die Jugendlichen die Messe allein, zusammen, gemeinsam mit ihren Eltern oder im Klassenraum mit ihren Lehrkräften.

Die Schulen haben bisher gut 1.000 Mädchen und Jungen für einen Messebesuch angemeldet. Die Messeunterlagen können unter bo-messen@allianz-fuer-die-region.de angefordert werden.

Von Roland Weiterer