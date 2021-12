Salzgitters digitaler Weihnachtschor singt ein Medley

Salzgitter

So ein Weihnachtssingen gab es in Salzgitter bisher noch nie. 40 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer haben alleine oder in kleinen Gruppen vier Lieder angestimmt. Im Tonstudio der Stadt entstand aus „Jingle Bells“, „Feliz Navidad“, „Fröhliche Weihnacht überall“ und „We wish you a merry christmas“ ein gemeinsames Stück, das die Menschen nun über die Feiertage begleitet. Denn der Videofilm ist unter www.weihnachtssingen-salzgitter.de abrufbar.

Die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS) hatte zu Beginn der Adventszeit zusammen mit dem Fachdienst Kultur die Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme am ersten digitalen Weihnachtschor aufgerufen. Da das gemeinsame Musizieren und Singen in großen Gruppen in diesen Tagen wegen der Corona-Pandemie fehlt, sollten alle Teilnehmenden zu einem eigens zu diesem Zweck aufgelegten Weihnachts-Medley singen, sich dabei filmen und die Aufnahmen an die Organisatoren senden.

Dr. Björn Gläser, Referent für Tourismus bei der WIS, hatte die Idee zu „der lustigen und spaßigen Aktion“. Dabei ließ er sich von ähnlichen Projekten inspirieren, um die Musik zurück ins Leben zu holen. Der Einladung sind insgesamt 40 junge und ältere Sängerinnen und Sänger nachgekommen. Deren Filmchen wurden zusammengeschnitten, was zu dem digitalen Weihnachtschor führte.

Dieser Job war nicht einfach. Techniker Harald Baumgartner musste im städtischen Tonstudio schon 20 bis 25 Stunden fummeln, da es sich in fast allen Fällen um Handyaufnahmen handelte und deren Tonqualität eher „grenzwertig“ ist. Auch war es nicht einfach, „40 Leute vernünftig synchron“ auf die Spur zu kriegen, weil mancher etwas aus der Zeit lief. Doch Harald Baumgartner ist zufrieden: Der Plan ging auf, die Aufnahme klingt „stimmig“ und „rund“.

Initiator Dr. Björn Gläser freut sich über die zahlreichen sehr liebevoll und aufwändig gestalteten Einsendungen. Er möchte die Aktion im nächsten Jahr erneut umsetzen und hofft darauf, dass sich die Bedingungen bis dahin verbessern. Dr. Björn Gläser: „Vielleicht können wir den Chor dann aus der digitalen in die reale Welt holen.“

Von Roland Weiterer