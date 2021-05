Der Versuch einer digitalen Messe zur Berufsorientierung in Salzgitter ist geglückt, jedenfalls sieht das Wendelin Göbel so, Geschäftsführer der Allianz für die Region. Er spricht im Interview über das Interesse der Nutzer und die Reaktionen der Aussteller. Etwa 45.000 Mal wurden die Seiten an den fünf Tagen aufgerufen.