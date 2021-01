Salzgitters Volkshochschule startet neue Yoga-Kurse digital

Salzgitter

Die Volkshochschule der Stadt bietet ab dem 5. Februar zwei Hatha-Yoga Kurse an, für die es noch freie Plätze gibt. Das Besondere: Da die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie über den Januar hinausgehen, startet der Kurs online. Hilfestellung dazu gibt es vom Dozenten.

Aus den positiven Erfahrungen der Yoga-Übungen können die Teilnehmenden neue gesundheitsfördernde und lebensbejahende Gewohnheiten entwickeln. In dem 90-minütigen Kurs geht es insbesondere um Körper-, Atem- und Entspannungsübungen für Anfänger und Fortgeschrittene.

Die erste Hatha-Yoga-Einheit am 5. Februar beginnt um 11 Uhr. Es finden 15 Termine statt bis zum 2. Juli. Der Kurs kostet 99 Euro und findet im Kniestedter Herrenhaus in Salzgitter-Bad statt – sobald dies möglich ist. Die Teilnehmer sollten dann bequeme Kleidung tragen, eine Yogamatte, eine Decke und ein Yogakissen mitbringen. Das gilt auch für den zweiten Kurs, der am 5. Februar um 15.45 beginnt und später in der Lebenstedter Volkshochschule in der Thiestraße laufen soll.

Für den Online-Start benötigen die Teilnehmer ein Handy, Laptop oder Tablet. Bei der Einrichtung der Online-Plattform ist der Dozent behilflich, der über die Volkshochschule erreichbar ist. Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Interessierte können sich unter Angabe der jeweiligen Kursnummer vor Beginn der Veranstaltungen online oder schriftlich bei der VHS anmelden. Beratungen oder Informationen rund um den Kurs gibt es auch unter Tel. (05341) 839-3604. Anmeldungen sind schriftlich oder über die Internetseite der Volkshochschule über www.salzgitter.de möglich.

Von Roland Weiterer