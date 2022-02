Salzgitters Volkshochschule setzt auf Sportkurse zum Kennenlernen

Salzgitter

Bewegung in der Sporthalle und in der Natur: Unter diesem Motto bieten die Volkshochschule der Stadt und der Reha- und Gesundheitssportverein Salzgitter-Bad viele neue sportliche Kurse für alle an. Die Teilnahme ist kostenlos und verpflichtet nicht zur Mitgliedschaft. Im März beginnen die ersten Aktivitäten.

Spaß an der Bewegung stehen bei „Volleyball in einer Hobbygruppe“ im Vordergrund. Eine aufgeschlossene Gruppe freut sich an vier Freitagabenden von 18 bis 20 Uhr auf Verstärkung. Los geht es am 4. März.

Wer lieber in der Halle bosseln möchte, ist ab Freitag, 11. März, von 17.30 bis 19 Uhr eingeladen. An vier Abenden wird im Team gespielt, und die entsprechende Technik und Taktik sind mit etwas Übung schnell gelernt. Hallenbosseln funktioniert wie Eisstockschießen, nur nicht auf einer Eisbahn, sondern auf dem Hallenboden.

Am Mittwoch, 9. März, von 10 bis 12 Uhr geht es in der Halle des SV Union um das Kegeln. Ein sehr technischer Sport, dessen Bewegungsabläufe immer wieder korrigiert werden müssen, bis sie richtig sitzen und beinahe automatisch ablaufen. Einsteiger eignen sich beim Kegeln schnell Grundlagen an und verbessern so ihre Technik, Schrittfolge und Wurfbewegung. An vier Vormittagen können Interessierte diese Sportart kennenlernen.

Wer Fitness unter freiem Himmel bevorzugt, ist im neuen Lions-Fitnesspark willkommen. Ab Donnerstag, 5. Mai, bis zum 19. Mai gibt es von 17 bis 18 Uhr eine Einführung in die Geräte wie beispielsweise in die Balancierstrecke, das Springfeld, das Trampolin, aber auch in Slackline oder Calisthenics. Für jedes Gerät gibt es drei Übungsvariationen von leicht bis schwer.

Gesellig wird es beim Boule (Pètanque). Wer dieses auf dem Platz des MTV Salzgitter (Jahnstraße) kennenlernen möchte, sollte sich ab dem 14. Juni vier Dienstagnachmittage von 15 bis 17 Uhr freihalten. Ab Donnerstag, 9. Juni, geht es von 10.15 bis 11.30 Uhr mit zwei Stöckern im Nordic-Walking-Kurs in den Wald hinter dem Thermalbad. Der Sport ist perfekt für alle, die langfristig ihre Ausdauer, Koordination und Fitness verbessern wollen. In dieser Gruppe dürfen alle so schnell walken, wie sie können und ihre Strecke wählen. Stöcke können bei Bedarf gestellt werden, es gibt vier Termine.

Informationen gibt es in der Volkshochschule unter Telefon (05341) 839-3604) oder direkt im Reha- und Gesundheitssportverein Salzgitter-Bad per Email an info@rgv-salzgitter-bad.de. Anmeldungen sind schriftlich oder über die Internetseite der Volkshochschule möglich (www.salzgitter.de)

Von Roland Weiterer