Salzgitters Stadtverwaltung protestiert gegen den russischen Angriffskrieg

Salzgitter

Für das Leid, das in diesen Tagen vielen Millionen Menschen in der Ukraine widerfährt, gibt es keine Worte. Ohnmächtig sieht die Welt mit an, wie das russische Militär den Nachbarstaat brutal attackiert und ins Unglück stürzt. Doch genau gegen die Ohnmacht wollten Personalratsvorsitzender Mario Römer und seine Kollegen bei der Stadtverwaltung ein „kleines Zeichen“ setzen. Die Personalvertreter versammelten sich mit Oberbürgermeister Frank Klingebiel und der Führungsspitze vor dem Rathaus zu einer erweiterten Schweigeminute.

Mit dem Peace-Zeichen auf dem Boden und einem Bild der Friedenstaube in der Hand gedachten die Mitarbeiter den unzähligen Opfern und dem Schicksal so vieler Familien in diesem unsinnigen Krieg. Und so ganz wortlos blieb Mario Römer dann doch nicht. Er brachte die Wut und die Verzweiflung zum Ausdruck, die nicht nur ihn erfüllen dürfte, sondern alle Kolleginnen und Kollegen. „Wir verurteilen auf schärfste den Angriffskrieg des russischen Präsident Putin. Es ist kein Krieg unserer russischen Freunde, es ist der Krieg des Präsidenten“, betonte Mario Römer.

Er könne nicht in Ruhe schlafen, wenn er die Bilder sehe, sagte der Personalratsvorsitzende. „Mir macht es aber Mut, wenn ich sehe, wie die restliche Menschheit in diesen schweren Zeiten zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt.“ Er hob die Folgen und die Not für die Menschen hervor, die über Nacht in einem Kriegsgebiet aufgewacht sind und nun voller Angst in die Zukunft schauen.

Mario Römer gedachte dabei nicht nur der Zivilisten und Soldaten, „die durch dieses abartige und unnötige Kriegsverbrechen ihr Leben verloren haben“. Seine Gedanken galten auch den Männern und Vätern, die ihre Familien an die Landesgrenze fahren, damit diese in Sicherheit seien, um dann zurück zu kehren, um ihr Vaterland zu verteidigen. „Zu diesem Zeitpunkt weiß keiner, ob man irgendwann wieder vereint ist.“ Der Gedanke an die Hilflosigkeit, die eigene Familie nicht schützen zu können, erfülle ihn mit Schmerz. Er widmete sich dem Schicksal der traumatisierten Kinder in Bunkern und Schächten oder der schwangeren Frauen, die in Kellern ihre Babys zur Welt bringen. Ihnen allen versprach Mario Römer „unsere vollste Unterstützung und Solidarität“. Nur Präsident Putin stehe alleine da in seinem Kriegswahn.

Oberbürgermeister Frank Klingebiel bedankte sich später beim internen Quartalsgespräch mit den Personalvertretern für die Idee einer Schweigeminute. Er selbst hatte drei Tage zuvor bei einer Mahnwache in Salzgitter-Bad den Angriffskrieg verurteilt. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 20.

Von Roland Weiterer