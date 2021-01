Salzgitters Stadtrat tagt gleich zweimal hintereinander

Salzgitter

Mit einer doppelten Sitzung reagiert der Rat auf die Auswirkungen der Corona-Krise. In Abstimmung mit den Fraktionen lädt Oberbürgermeister Frank Klingebiel die Politiker am Mittwoch, 20. Januar, gleich zweimal in das Hotel am See ein: um 16 Uhr und um 18 Uhr. In beiden Fällen geht es um die Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 und die mehr als 30 Anträge dazu.

Die Tagesordnungen beider Termine sind identisch. Der OB und die Fraktionsspitzen wollen die erste Sitzung dazu nutzen, um über den Haushaltsentwurf und die Veränderungsvorschläge zu debattieren. In der Regel dauert eine abschließende Haushaltsberatung deutlich länger als zwei oder drei Stunden, daher rechnen sie damit, dass viele Mitglieder aus Sorge vor der Pandemie zu einer großen Sitzung nicht kommen würden und der Rat dann nicht beschlussfähig wäre.

Deshalb teilen sie das Verfahren, erst in der zweiten Sitzung wird über alle Punkte abgestimmt. Die Politiker können so die Redebeiträge über das Internet verfolgen und dann in der zweiten, vermutlich deutlich kürzeren Zusammenkunft mit entscheiden. Für die Beschlussfähigkeit müssen mindestens 23 Ratsmitglieder anwesend sein.

Für die Teilnahme der Öffentlichkeit steht eine begrenzte Zahl an Plätzen im hinteren Bereich des sogenannten Ballsaals zur Verfügung. Einlass ist ab 15.50 Uhr über den Tagungsbereich des Hotels. Die Zutrittswege sind entsprechend gekennzeichnet. Die Ratssitzung wird auch live im Internet auf der Seite www.salzgitter.de übertragen.

Von Roland Weiterer