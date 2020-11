Salzgitters Stadtbücherei veröffentlicht digitale Advents-News

Salzgitter

Rätsel, Bastelideen, Rezepte, Wissenswertes rund um Weihnachten und vieles andere mehr: Mit den digitalen Advents-News möchte die Stadtbibliothek den Grundschülern in Salzgitter die Adventswochenenden verschönern und das Warten auf das Christkind verkürzen.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern kreative Maßnahme. Die Veranstaltungen in der Stadtbibliothek können zwar zurzeit nicht stattfinden, aber das Team freut sich auf einen digitalen Austausch mit den Schülern. An jedem Freitag vor den Adventswochenenden erhalten interessierte Kinder per Mail die „Advents-Grüße“ mit Bastelanleitungen, kleinen Geschichten oder erfahren, warum der Adventskranz vier Kerzen hat und nicht mehr 28 wie in früherer Zeit.

Diese Nachrichten sollen die Kinder einladen, die Zeit bis Weihnachten gemütlich und abwechslungsreich zu gestalten. Die Advents-News sind kostenlos per Mail erhältlich. Einfach eine Mail an die Adresse lesefoerderung@stadt.salzgitter.de senden.

Die Advents-News werden darüber hinaus vor den Adventswochenenden als pdf-Datei auf der Internetseite der Stadt unter www.salzgitter.de/bildung/stabi/stadtbibliothek.php veröffentlicht. Informationen beim Team der Stadtbibliothek unter Telefon (05341) 839-3434.

Von Roland Weiterer