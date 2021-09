Salzgitters Stadtbibliothek stellt ihre Software komplett um

Salzgitter

Um das Bibliothekssystem „noch anwenderfreundlicher“ zu machen, muss die Stadt Salzgitter nach eigenen Angaben die Software in ihrer Bibliothek in umfangreicher Form umstellen. „Die dafür erforderlichen Arbeiten machen eine Schließung aller drei Standorte vom 27. September bis 18. Oktober unumgänglich“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die elektronische Ausleihe ist weiterhin möglich. Die Rückgabefristen werden ab sofort automatisch auf den November gebucht.

In den drei Wochen werden die Daten von rund 140.000 Medien in ein anwenderfreundliches Bibliothekssystem übertragen. Alle Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, Musik-CDs, Filme und Spiele sind betroffen. Ausleih- und Vormerkfristen müssen bei diesem Vorgang ebenso übertragen werden wie interne Gebührenregelungen und Kennzahlen für Ausleihe und Rückgabe. „Inbegriffen in diesen Prozess sind überdies die Daten des Stadtarchivs und der Musikschule.“

Die Überschreibung so großer Datenmengen macht laut Stadtverwaltung weitere Pflegemaßnahmen erforderlich, damit das System zum Neustart reibungslos funktioniert. Für die Leserinnen und Leser bedeutet das: Sie können in der Zeit nicht auf den Bibliothekskatalog zugreifen. Recherche, Ausleihe, Rückgabe, Verlängerung oder Vormerkungen sind deshalb in den drei Wochen nicht möglich.

Die Rückgabefristen wurden bereits angepasst, die Lesenden vorab per Handzettel über die Schließzeit und die damit verbundenen Einschränkungen informiert. Nutzen aus der Umstellung ziehen die Leserinnen und Leser, denen danach ein neues bibliothekserprobtes Programm zur Verfügung steht. Mit der Datenumstellung präsentiert sich auch der Web-Katalog in neuem Design.

Gestaltet wird das Erscheinungsbild des Web-Katalogs bereits jetzt mit den Umstellungsarbeiten. Dieser lässt sich aber erst nutzen, wenn alle Daten fehlerfrei eingespielt worden sind. Während die Büchereien geschlossen sind, arbeitet sich das Team umfassend in das neue System ein. Die Stadtbibliothek ist in der Zeit unter Tel. (05341) 839-3434 und per Email an stadtbibliothek@stadt.salzgitter.de zu erreichen.

Von Roland Weiterer