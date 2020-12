Salzgitters Sportfoto des Jahres: Fast 250 Bilder liegen vor

Salzgitter

Beim Wettbewerb um Salzgitters Sportfoto des Jahres 2020 ist die Entscheidung gefallen – nur müssen sich die Gewinner noch etwas gedulden. Und davon gibt es gleich mehrere. Denn die WEVG, die Wohnbau und Sport-Thieme als Ausrichter haben in drei Kategorien die schönsten Aufnahmen gesucht: Ehrenamt, Emotionen und Kinder und Jugend lauteten die Gruppen, in denen die drei besten Schnappschüsse prämiert wurden. Außerdem kürte die Jury einen Gesamtsieger.

Die Wahl fiel dabei nicht leicht. Im WEVG-Konferenzsaal hingen fast 250 Einsendungen an den Wänden, die vieles einfingen, was den Sport ausmacht. Turnen, Schwimmen, Laufen, Eishockey, Wellenreiten oder American Football waren dabei, Beiträge vom Fußball, Handball oder Tennis fehlten allerdings fast gänzlich. Künstlerische und leidenschaftliche Momente wechselten sich ab, aber auch gelungene Aufnahmen, die Banales und Alltägliches auf den Sportplätzen oder im Garten zeigen.

Jury-Mitglied Kai Mühlberg (Teamleiter bei der Wohnbau) war jedenfalls „total begeistert“ von der Vielfalt der Bilder, auch „wenn uns die Auswahl etwas Zeit gekostet hat“. Mehr als eine Stunde dauerte es, ehe er sich mit WEVG-Marketingleiter Mathias Giffhorn, Key-Account-Manager Jannis Wienke von Sport-Thieme sowie hallo-Redakteur Roland Weiterer auf eine Reihenfolge festlegen konnte. Zuvor war viel geschaut, bewertet und diskutiert worden.

Von einer „spannenden Erfahrung“ spricht Matthias Giffhorn, der „überwältigt“ ist von der großen Resonanz trotz der Corona-Pandemie. Für ihn ist der Wettbewerb eine „tolle Geschichte“, die er 2021 gerne wiederholen würde. Ähnlich denkt Jannis Wienke, der sich über die Mühe freut, die sich viele Teilnehmer gemacht hätten. Er findet die Einteilung in die drei Kategorien Emotionen, Ehrenamt sowie Kinder und Jugend genau passend. „Das sind die Eckpfeiler des Sportes.“

In einer ganz kleinen Runde wird nächste Woche den Siegern gratuliert, die sich auf Gutscheine im Gesamtwert von 2.650 Euro freuen dürfen. Außerdem hat die WEVG einen Familien-Kalender in Arbeit, der einige der schönsten Sportfotos zeigt. Mehr dazu lesen Sie in einer Woche.

Von Roland Weiterer