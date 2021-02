Salzgitters SPD-Ehrenvorsitzender ​zieht nach Buxtehude

Salzgitter

Eine Institution geht von Bord. Der SPD-Politiker Wilhelm Schmidt (76), langjähriger Landtagsabgeordneter und Bundestagsabgeordneter für Salzgitter sowie acht Jahre Ortsbürgermeister in Thiede, verlässt die Stadt und zieht mit seiner Frau Erika (72) nach Buxtehude, um Tochter Annika und den Enkeln etwas näher zu sein. Für das Ehepaar ein tiefgreifender Schritt, denn sie sind beide in der Region fest verwurzelt, leben seit 53 Jahren zusammen in Thiede.

Gut ein Jahr reifte der Gedanke, nun werden in dem Haus am Ellernweg eifrig die Kartons gepackt. Doch Wilhelm Schmidt macht sich nicht heimlich aus dem Staub. Seine Frau und er haben rund 300 Briefe an Freunde, Bekannte und Weggefährten verschickt, in denen sie die Beweggründe kurz schildern und um Verständnis bitten.

„Wir hätten lieber eine Abschiedsparty gegeben“, sagt der umtriebige Ruheständler, der noch immer in verschiedenen Gremien aktiv mitwirkt. Er ist unter anderem Vorsitzender im Bürgerwald-Förderverein und bis zum Sommer noch Präsident des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt. Manch Aufgaben ließen sich aus der Ferne steuern, sagt Salzgitters SPD-Ehrenvorsitzender, der 2007 mit seinem Bruder Armin die „Schmidt-Stiftung Jugend und Sport” gründete. Diese hat schon mehr als 200.000 Euro an Sozial-, Bildungs-, Jugend- und Sportprojekte verteilt und ist ein persönliches Dankeschön an die Heimat.

Aufgaben wie diese will Wilhelm Schmidt weiter wahrnehmen und sich zu wichtigen Sitzungen und besonderen Terminen in der Region blicken lassen. So weit ist Buxtehude nicht weg. Auch das 100-jährige Bestehen des Wolfenbütteler Schwimmvereins gehört dazu, für das Jubiläum ist er der Chef-Organisator.

„Und Freundschaften bleiben Freundschaften, auch wenn man sie aus räumlichen Gründen nicht mehr ganz so pflegen kann wie bisher“, lautet die Botschaft des Paares, das die Region nicht aus den Augen verlieren und die lieb gewonnenen Zeitgenossen noch einmal richtig in den Arm nehmen will – wenn das wieder möglich ist. „Das holen wir irgendwann im Sommer am Fümmelsee nach“, verspricht Wilhelm Schmidt.

Von Roland Weiterer