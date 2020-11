Salzgitters Polizei-Skat bringt 3.200 Euro für die Tafel und das Hospiz

Salzgitter

Jeden Winter treffen sie sich zum Doppelkopf und Skat, spielen gemeinsam für die gute Sache. Bei der Polizei-Runde in Salzgitter gibt es deshalb keine Verlierer, sondern nur Gewinner. Denn das sind die Empfänger des Geldes, das verteilt wird. In diesem Jahr flossen insgesamt 3.200 Euro Euro an die Tafel Salzgitter und das Hospiz in Salzgitter-Bad.

Seit mittlerweile 35 Jahren gibt es den sogenannten Polizei-Skat, bei denen die gut 40 bis 50 Teilnehmer einen Beitrag zahlen. Es sind nicht nur Polizisten, sondern auch Freunde aus der Stadtverwaltung, von Banken oder Unternehmen. Allerdings fiel die Runde diesmal wegen der Corona-Pandemie ins Wasser, gesammelt wurde trotzdem. „In dieser Zeit sind positive Nachrichten besonders wichtig“, meint Salzgitters leitender Polizeidirektor Volker Warnecke, der jeweils 1.600 Euro Bargeld an die zwei Institutionen verteilte. Die Tafel und das Hospiz seien wichtige Organisationen, wenn „wirtschaftliche Not und Gesundheit im Fokus stehen“. Ihre Unterstützung ist für Volker Warnecke in diesen Tagen „das richtige Signal“.

„Wenn Menschen Spaß haben und trotzdem ans Hospiz denken, finde ich das bewundernswert“, bedankte sich Geschäftsführerin Britta Bötel für die Hilfe. Das Geld fließe in den laufenden Betrieb, denn ein Teil der Kosten muss aus Spenden finanziert werden. Und in der Corona-Zeit kommt weniger aus dieser wichtigen Quelle. „Die Spenden sind eingebrochen, es sind deutlich weniger“, so Britta Bötel. Die Arbeit im Hospiz sei sehr personalintensiv. „Unsere Mitarbeiter nehmen sich viel Zeit für unsere Gäste auf ihrer letzte Reise.“ Da komme es neben der palliativen Versorgung und Schmerzlinderung vor allem auf die Menschlichkeit an. 20 examinierte Pflegekräfte verteilt auf zwölfeinhalb Stellen plus zwei Damen im Sozialdienst sind im Hospiz beschäftigt, hinzu kommen 18 ehrenamtliche Begleiter, von denen einige aber wegen der Corona-Pandemie nicht im Einsatz sind.

Auch die Tafel Salzgitter benötigt die 1.600 Euro, um die laufenden Kosten zu decken und die Miete zu bezahlen, freut sich Ida Naumov, stellvertretende Vorsitzende, über das Geld. „Wir brauchen Spenden wie diese.“ Die Ausgaben seien gestiegen, die Einnahmen aber gesunken. Die Tafel will trotz Corona-Pandemie ihre Türen offen halten, allerdings stehen ihr weniger ehrenamtliche Helfer zur Verfügung. Wer Vorerkrankungen hat oder zur Risikogruppe zählt, soll zuhause bleiben. Ida Naumov: „Wir haben investiert in verschiedene Maßnahmen, damit wir frei von Corona bleiben und die Menschen bei uns einmal in der Woche einkaufen können.“

Von Roland Weiterer