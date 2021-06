Salzgitters Musikschule legt wieder mit der Frühförderung los

Salzgitter

Die Musikschule der Stadt bietet neue Kurse für die musikalische Frühförderung an. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Los geht es nach den Sommerferien. Auch der Besuch von Probestunden ist möglich. In der frühen Förderung erhalten die Kleinen eine breite musikalische Basis, von der aus sie sich individuell entwickeln können.

Dazu bietet die Musikschule verschiedene Kurse an: Neu im Angebot ist „Sing, Baby!“ für werdende Mütter (drei Termine nach individueller Vereinbarung) und der „Baby-Musikkurs“ für Krabbelkinder mit ihren Eltern (aktuell wöchentlich Dienstag um 15 Uhr in Lebenstedt oder neu ab September am Mittwochvormittag).

Für die Kurse „Rhythmik für Kleinkinder“ (wöchentlich über ein Jahr für Kinder von zwei bis drei Jahren und ihre Eltern), „Musikalische Früherziehung“ (wöchentlich über zwei Jahre für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren) und die „Musikalische Grundausbildung“ (über sechs Monate für Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren) gibt es noch freie Plätze. Anmeldungen werden entgegengenommen.

Das „Instrumentenkarussell“ für Kinder im Grundschulalter zwischen sieben und zehn Jahren beginnt ebenfalls mit einem neuen Kurs. Das Orientierungsangebot bietet die Möglichkeit, verschiedene Instrumente in kleinen Gruppen intensiv kennen zu lernen. Die Instrumente dürfen mit nach Hause genommen werden. Es wird eine Einführungsveranstaltung Anfang September geben. Die Kinder in der musikalischen Grundstufe lernen auf besondere Weise, in kleinen Gruppen die Klänge entdecken, Lieder und Tanz zu erleben, Musik verschiedener Kulturen zu hören.

Bei den Präsenzkursen gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Bis zum Alter von sechs Jahren besteht keine Masken- und Testpflicht. Wer Fragen zu den Kursen hat, kann sich an Grundstufenleiterin Stefanie Wipprecht wenden unter Telefon (05341) 839-4099 oder per Email an stefanie.wipprecht@stadt.salzgitter.de.

Von Roland Weiterer