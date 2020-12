Salzgitters Musikschule bietet Gesangskurs für Schwangere an

Salzgitter

Überall auf der Welt singen Mütter an der Wiege und dem Bettchen, um die Kinder zu beruhigen. Es gibt einen Reichtum an Ritualen und Bräuchen, die Babys in den Schlaf zu wiegen. Um werdenden Müttern zu vermitteln, wie positiv der eigene Gesang auf sie und ihre Schwangerschaft wirkt, bietet die Musikschule der Stadt Salzgitter einen Gesangskurs an.

Er findet in der Musikschule an der Wehrstraße 27 in Lebenstedt als Einzelunterricht über etwa drei Monate als besonderes Angebot statt. Termine können individuell mit der Kursleiterin Stefanie Wipprecht geplant werden. Die Schule hat einen umfangreichen Corona-Hygieneplan erstellt, um ihre Teilnehmerinnen zu schützen.

Stefanie Wipprecht hat selbst drei Kinder. „Sie haben meine Stimme bereits in meinem Bauch kennen gelernt. Heute singen wir sehr viel gemeinsam, und es bereitet uns immer wieder viel Freude“, erzählt sie begeistert. Sie habe bemerkt, was für einen Unterschied das Singen in ihrer Schwangerschaft gemacht habe. „Ich war ausgeglichen, glücklich, zuversichtlich.“

Die Teilnehmerinnen werden ihre ungeborenen Babys besingen. Sie lernen Wiegen- und Schlaflieder kennen und, so Stefanie Wipprecht, „ganz nebenbei lindern sich die Schwangerschaftsbeschwerden“. Das Singen habe eine ganz besondere Wirkung auf werdende Mütter und ihre ungeborenen Kinder, ist die Kursleiterin überzeugt. „Das liegt an der Tatsache, dass während des Singens Glückshormone ausgeschüttet werden, die das eigene Wohlbefinden und das des Kindes steigern.“ Babys würden bereits im Mutterleib ihre Umwelt wahrnehmen, berichtet die Kursleiterin. Jede Mutter schenke ihrem Baby mit ihrem Gesang etwas Vertrautes, das es tröstet und beruhigt.

„In meinem Kurs lernen die Teilnehmerinnen sich und ihren Körper besser kennen“, so Stefanie Wipprecht. Sie entwickelten ein gesundes Selbstvertrauen, das sie bei der Geburt ihres Kindes unterstützt. Anhand gezielter Übungen würden sie die verschiedenen Muskelgruppen trainieren, die zum Stützapparat der Stimme gehören. Sie seien wichtig für den Geburtsprozess. Mit den Atemtechniken erlerne die werdende Mutter die Wehen mit der Atmung zu begleiten und so zu erleichtern.

Ihr sei die Freude am Singen wichtig, sagt die Kursleiterin. Die Lieder sollen die Teilnehmerinnen berühren und ihren Gefühlen einen Raum geben. Gemeinsam wird ein individuelles Repertoire erarbeitet aus bekannten und neuen Lieblingsliedern. Informationen unter Telefon (05341) 839-4099 oder per Email an stefanie.wipprecht@stadt.salzgitter.de

