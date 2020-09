Salzgitters MAN-Belegschaft protestiert gegen den geplanten Stellenabbau

Salzgitter

Mit einer Kundgebung vor dem Haupttor des MAN-Werks in Watenstedt haben etwa 1.800 Beschäftigte gegen die Ankündigung protestiert, bundesweit 9.500 Arbeitsplätze abbauen zu wollen. Das Unternehmen gibt an, die Herausforderungen der Zukunft seien ohne diesen heftigen Einschnitt nicht zu bewältigen. Die Industriegewerkschaft Metall zieht das in Zweifel. Nach ihrer Einschätzung sind 1.400 der etwa 2.400 Arbeitsplätze in Salzgitter gefährdet.

Brigitte Runge, Zweite Bevollmächtige der IG Metall Salzgitter-Peine, und ihre Kollegen vermissen ein vernünftiges Konzept des Vorstandes für den Verkauf der LKWs. „Mitanbieter sind besser dran, sogar die Schwester Scania“, sagt sie auf Anfrage der Redaktion. Und: Investitionen von 200 Millionen Euro in den letzten fünf Jahren könnten nach ihren Worten nun „null und nichtig“ sein.

Der Vorstand verschwende das Geld und sei nicht in der Lage, innovativ und zukunftsorientiert zu arbeiten, so Brigitte Runge. „Hier ist die Achse, die Kurbelwelle oder die Lenkrahmenträger.“ Die Komponentenfertigung sei für den Standort vereinbart worden mit Anbindung an die Logistik, derzeit werde das alles in Frage gestellt. Sie warnt vor einem Sterben auf Raten, wenn die Komponente fällt. Die Logistik alleine werde sich nicht lange halten.

Brigitte Runge kritisiert den Mangel an Ideen und die Pläne, die Produktion nach außen zu verlagern, um Geld zu sparen. „Es heißt nur, wir brauchen 1,8 Milliarden Euro.“ Seit siebeneinhalb Jahren betreue sie MAN und ein Sparprogramm jage das nächste. „Wir laufen immer hinterher.“

Elke Behmer-Geisler, Betriebsratsvorsitzende MAN Truck & Bus in Salzgitter, erinnerte bei der Demonstration daran, was die Belegschaft alles ertragen habe, um die Transformation zum Komponentenwerk zu stemmen. Sie forderte den Vorstand auf, die Versprechen in den Standortverträgen zu erfüllen. „Die Beschäftigten haben ihre Seite eingehalten.“ Auch wenn das Werk erhalten bleiben soll, „ Salzgitter wird vom Arbeitsplatzabbau und den Verlagerungen massiv betroffen sein“, mahnte sie.

IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger sprach sich auf der Kundgebung klar gegen den angekündigten Stellenabbau aus und fand deutliche Worte für das Management: „Das Unternehmen plant einen Kahlschlag sondergleichen und will mehr als ein Viertel aller Stellen abbauen. Kahlschlag, Standorte in Frage stellen, Jobs streichen: Das ist weder klug, noch ist es ein Konzept für die Zukunft, das ist ein Blindflug.“

Der IG-Metall-Funktionär erinnerte an eine Gesamtbetriebsvereinbarung sowie einen Standortvertrag, der betriebsbedingte Kündigungen bis zum Jahr 2030 ausschließt. Er forderte die Unternehmensleitung auf, sich an diese nach wie vor gültigen Vereinbarungen zu halten: „Der Standorttarifvertrag ist als Rettungsring für schlechte Zeiten gedacht und nicht dafür, beim ersten Anzeichen eines Sturms einfach über Bord geworfen zu werden.“

Von Roland Weiterer