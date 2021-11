Salzgitters Kleinkunstbühne holt Lydie Auvray in die Kniki

Salzgitter

Mit ihrem Programm „Solo“ gastiert Lydie Auvray am Freitag, 19. November, um 20 Uhr in der Kniestedter Kirche. Die Kleinkunstbühne richtet das Konzert als 3G-Veranstaltung aus. Anstelle des gewohnten Vorverkaufs können Eintrittskarten verbindlich zum Vorverkaufspreis von 15 Euro ausschließlich nur unte Tel. (05341) 393920 oder per Email an kgeisser@gmx.de bestellt werden. Maximal 70 Besucher sind zugelassen.

Seit vier Jahrzehnten begeistert und fasziniert Lydie Auvray mit ihrer Musik. Die gebürtige Normannin, die das Akkordeon in Deutschland geadelt und als ernstzunehmendes Instrument für die Populärmusik zurückgewonnen hat, zeigt auch in ihrem Soloprogramm, was sie auszeichnet und ihre künstlerische Klasse ausmacht: Ausdruck und Gefühl, Leichtigkeit und musikalische Tiefe, handwerkliche Virtuosität und stilistische Vielfalt.

Ihre musikalischen Quellen, seien es Musette, Tango, Chanson oder Elemente des Jazz und der Klassik, mischt sie so dezent wie gekonnt, dass alles auf wunderbare Weise zusammenpasst und die Musik als ihre typisch eigene erkennbar wird. Von Beginn an hat sich Lydie Auvray mit vielen Genres beschäftigt und immer wieder ausprobiert, was auf dem Knopfakkordeon möglich ist. Auf ihrem mittlerweile 21. Album wendet sie sich explizit ihrer musikalischen Herkunft zu, der Musette-Musik.

Bei den Konzerten steht diese CD im Mittelpunkt, aber auch vertraute Werke, von denen manche schon Kultstatus bei ihren Fans haben, kommen selbstverständlich nicht zu kurz. Typische Walzer und Tangos, berührende Lieder in französischer Sprache, deren Inhalt die Künstlerin charmant erläutert. Lydie Auvray spielt ihre Musik nicht, sie lebt sie geradezu. Vom ersten bis zum letzten Ton ihrer Konzerte sind ihre Hingabe und Leidenschaft zu spüren. Ihre Farb- und Lautstärkepalette ist genauso erstaunlich wie ihre klangliche Flexibilität.

All dies wird beim Soloprogramm, getragen nur von ihrem Knopfakkordeon und von ihrer Stimme, noch besser zu hören sein: die ganze Dynamik, die im Balg des Instruments steckt, die ganze Palette vom leisesten, traurigen Einzelton bis zum lautesten, lebensbejahenden Akkord. Als Solistin macht Lydie Auvray mit ihrer ausnehmend gefühlsbetonten Musik aus jedem Konzert ein bleibendes Erlebnis.

Von Roland Weiterer