Salzgitters Kirche schafft einen Platz zum Ausspannen

Ein üppiger Garten, ein schöner Grillplatz und eine fantastische Sicht auf Lebenstedt, nur die Bewohner fehlen. Das von der katholische Kirche getragene Don-Bosco-Haus in Lichtenberg ist ein idealer Platz für einen Kurzurlaub, findet Pfarrer Hans-Günter Sorge, der kurzerhand in diesem Sommer eine Idee ins Laufen bringen will. Unter dem Titel „Wir müssen mal raus“ sollen Familien und Alleinerziehende das Gebäude und Gelände nutzen, um nach Monaten dem Alltag und der Ende daheim zu entfliehen.

„Immer mehr Menschen macht die Corona-Pandemie zu schaffen“, so Hans-Günter Sorge. Die Einrichtung der Kirchengemeinde St. Maximilian Kolbe bietet nach seinen Worten gute Möglichkeiten gerade für Menschen, die zuhause wenig Platz haben, die nicht die finanziellen Möglichkeiten für einen Urlaub haben oder deren Ziele schon ausgebucht ist. Ihnen macht die katholische Kirche Salzgitters in den großen Ferien nun das Angebot, das Don-Bosco-Haus unterhalb der Burgruine als zu nutzen.

„Das liegt sehr schön am Waldrand“, sagt der Pfarrer. Nicht nur den Standort findet er überzeugend, auch der Komfort und die Freizeitmöglichkeiten laden dazu ein, ein paar Tage auszuspannen. Das Haus bietet in drei Zimmern mit jeweils zwei Stockbetten maximal zwölf Personen Platz, es hat eine große Küche, einen Ess- und Freizeitraum sowie einen Bewegungsraum mit Tischtennisplatte. Hans-Günter Sorge hat auch schon die Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte in Salzgitter angeschrieben und sie eingeladen, für die Katholische Jugend-Begegnungsstätte als Feriendomizil zu werben.

Der Preis für eine Übernachtung beträgt pro Person fünf Euro, der laut Hans-Günter Sorge bei Bedarf durch die Caritas bezuschusst werden könnte. Jeder Nutzer selbst soll seine Aufenthaltsdauer bestimmen können. Die Anmeldung erfolgt über das Pfarrbüro der katholischen Kirchengemeinde Maximilian Kolbe unter Telefon (05341) 52822 oder per Email an kath.m.m.kolbe@t-online.de.

Von Roland Weiterer