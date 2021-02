Salzgitters Jugend kocht, backt und spielt im Netz

Salzgitter

Streuselkuchen backen, Aufgaben im Weltraum erledigen, gemeinsam spielen und vieles andere mehr: Die Kinder- und Jugendtreffs (KJT) der Stadt bieten verstärkt Online-Angebote an, die in der jetzigen Zeit mehr genutzt werden. Gemeinsam sind die Kinder und Jugendlichen durch verschiedene Kanäle verbunden, die ein besonderes Miteinander ermöglichen.

Die Kinder- und Jugendtreffs sind zwar nach telefonischer Anmeldung weiter zugänglich, doch derzeit stehen die Online-Angebote im Mittelpunkt. Die KJT-Teams haben seit März 2020 ihre Aktivitäten im Netz verstärkt: Sie geben auf der Instagram-Seite „dein_sz“ viele Einblicke in die Arbeit vor Ort, Anleitungen für Bastelideen oder das nächste Lieblingsrezept für den Streuselkuchen. Über Ideen für den Tag oder das Wochenende können sich die Jugendlichen einfach und schnell austauschen.

Eine virtuelle Austauschmöglichkeit ist der Discord-Server, der mit Beginn der Pandemie eingerichtet wurde und inzwischen vielfach genutzt wird. Willkommen sind alle jungen Menschen aus Salzgitter, sich auf dem Server einzuloggen (discord.gg/cFzqP3a). Dort organisiert der KJT Thiede jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr eine gemeinsame Runde „Among Us“: eine Weltraumcrew, die Aufgaben erledigen muss und sich gegen zwei „Impostor“ (Verräter) verteidigen muss, die dies sabotieren wollen. Auch andere gemeinsame Spiele von Minecraft bis Montagsmaler sind beliebt.

Auch auf Twitch wollen die Teams demnächst vermehrt durchstarten. Beginnen wird das Ganze mit einem „Back- und Kochstream“ aus der neuen Küche im Kinder- und Jugendtreff Graffiti. Sowohl auf „twitch.de/dein_sz“ als auch auf dem Discordkanal können die Zuschauer verfolgen, wie die Sozialpädagoginnen Michaela Grabowski und Caroline Bodenburg etwas Leckeres zu essen zaubern. Das Rezept bekommen die Nutzer vorher online gestellt, so dass zuhause zeitgleich mitgekocht werden kann.

Zudem werden auf Twitch bald Live-Gaming-Events starten. Für die Jüngeren werden Spiele wie Minecraft und Among Us (beides Altersfreigabe ab sechs Jahren) gestreamt. Zu späterer Stunde sollen Spiele wie Phasmophobia (ab 16 Jahren empfohlen) folgen. Über den Start will die Stadt noch informieren. Die digitalen Möglichkeiten sollen die bestehenden Präsensangebote ergänzen, die KJT-Teams sind immer erreichbar und Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen in Salzgitter.Wer weitere Fragen hat, kann sich an die kommunale Kinder- und Jugendförderung der Stadt wenden. Ansprechpartnerin ist Heike Faber unter Telefon (05341) 839-3904 oder per Email an die Addy heike.faber@stadt.salzgitter.de.

Von Roland Weiterer