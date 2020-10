Salzgitters Holiday-Ball bringt 2.367 Euro für das Elisabeth-Stift

Salzgitter

Die Corona Krise zeigt auf, wie schnell Menschen aus einer gesunden Situation in Not geraten können – und wie wichtig es ist, dann von Dritten unterstützt zu werden. Aus diesem Grund wird beim Holiday-Ball in jedem Januar gesammelt für die gute Sache.

Auch Anfang dieses Jahres, als die Corona-Krise noch in weiter Ferne lag, zeigten sich die Gäste spendierfreudig. Mit 1.517 Euro wurde der Rekord gebrochen. Sichtlich berührt von der Gala verzichtete der Künstler Maik Thalau auf seine Gage, um die Kinder des Elisabeth-Stifts zu unterstützen. Weitere 400 Euro übernahm die Familie des Organisator Sascha Pitkamin, so dass die Summe von 2.367 Euro zusammenkam, die er dem Elisabeth-Stift übergeben konnte.

„Das ist die höchste Summe, die wir je zusammenbekommen haben“, freut sich der Initiator über einen weiteren Rekord. „Wir haben uns jedes Jahr gesteigert.“ Zum zweiten Mal kommt das Elisabeth-Stift in den Genuss der Spende. „Das Geld können wir gut gebrauchen“, sagt Geschäftsführer Lutz Heine, der sich bei Sascha Pitkamin und dessen Team bedankt. Die Summe soll der Jugendhilfeeinrichtung helfen, bei der Digitalisierung voran zu kommen. Das Elisabeth-Stift will sich ein Paket an mobilen Endgeräten zulegen, die dann von den Schülern genutzt werden. „Viele Familien sind finanziell nicht in der Lage, ihre Kinder für die schulischen Belange gut auszustatten.“

Doch wie geht es weiter mit dem Holiday-Ball, den es laut Veranstalter „unter den bestehenden Hygienevorschriften“ nicht geben kann. Der kreativen Reiseunternehmer arbeitet schon an Alternativen. „Eine Benefizveranstaltung für Künstler habe ich im Hinterkopf“, sagt Sascha Pitkamin, dessen Reisebüro selbst schwer unter der Krise leidet. „Das ist ein zeitlich begrenztes Problem, hoffe ich, andere haben ein viel längeres“, sagt er. Deshalb stand es für ihn nie außer Frage, die Zusage für die Spende zu erfüllen, „auch wenn es einem vielleicht nicht so gut geht“. Dabei weiß er seine Mitarbeiter, die von Kurzarbeit und Lohnkürzungen betroffen sind, hinter sich. Sascha Pitkamin ist sich zudem bewusst, dass es „gerade kleine Unternehmen und Künstler aus dem kulturellen Bereich“ noch härter getroffen habe. Seine Botschaft: „In der Krise zusammenstehen ist da die beste Antwort.“

Von Roland Weiterer