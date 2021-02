Salzgitters Friseure wollen einen Neustart auf Dauer

Salzgitter

Die 20 Betriebe in der Friseur-Innung Salzgitter dürfen wieder loslegen. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Behörden die Geschäfte am 16. Dezember geschlossen und in eine Zwangspause geschickt, nach zehneinhalb Wochen öffnen sich am 1. März die Türen zu den Salons wieder, allerdings nur unter hohen Auflagen.

Die Inhaber mussten einiges lesen, bevor sie wieder zu Schere, Kamm und Bürste greifen können. „Auf Bundesebene bestehen neben der zwei Seiten umfassenden Arbeitsschutzverordnung, eine 25 Seiten umfassende Arbeitsschutzregel und ein sechs Seiten umfassender Arbeitsschutzstandard“, teilt die Friseur-Innung Wolfenbüttel-Salzgitter mit. Hinzu kommen die niedersächsische Verordnung mit 23 Seiten und eine neunseitige Empfehlung von Schutzstandards der gesetzlichen Unfallversicherung, die 17 Punkte enthält.

Jeder Friseursalon habe individuell für seine Betriebsstätte eine eigene mehrseitige Gefährdungsbeurteilung mit Lösungen zur Minderung des Infektionsrisikos für die Belegschaft und die Kundschaft zu erarbeiten, so Esra Yakupoglu-Eren, stellvertretende Obermeisterin. Alle schriftlichen Unterlagen dienten dem Ziel, Infektionen zu vermeiden. Zu den Auflagen gehören unter anderem ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz für alle, eine Hände-Desinfektion am Eingang, eine beschränkte Kommunikation und ein Mindestabstand zwischen den Arbeitsplätzen

„Die Innungsbetriebe haben mit der Einhaltung der Eckpunkte zum Infektionsschutz alle gegenwärtig sinnvollen Maßnahmen zum Schutz der Belegschaft und Kundschaft veranlasst“, so Esra Yakupoglu-Eren. Die Mitglieder werden bei veränderten Rahmenbedingungen die Schutzmaßnahmen gegebenenfalls anpassen. „Sie bitten die Kundschaft um aktive Unterstützung und ein kooperatives Verhalten im Salon zur Minderung der Ansteckungsmöglichkeiten.“

Die Freude auf die Rückkehr ist jedenfalls groß bei den Friseuren. „Ich liebe meine Arbeit und freue mich auf die Kunden“, sagt Claudia Ahrens aus der Kaiserstraße in Salzgitter-Bad, die sich bisher etwas im Stich gelassen fühlte. Auf die angekündigte finanzielle Hilfe wartete sie bisher vergeblich. Ihre Auftragsbücher sind bis Ende März voll. Claudia Ahrens: „Wir würden gerne mehr annehmen, das geht aber nicht.“ Die Friseurmeisterin kann auf den 90 Quadratmetern nur acht ihrer zwölf Plätze nutzen, will aber das Beste daraus machen. „Wir hoffen alle, dass es nicht noch einen Lockdown gibt.“

Ähnlich geht es Friseurmeisterin Monika Piskors. Ihr ist es ein großes Bedürfnis, ihren Salon am Marktplatz in Salzgitter-Bad wieder öffnen zu können und für die Kunden da zu sein. „Wir tun alles dafür“, sagt die frühere Obermeisterin, die freiwillig sogar für 700 Euro extra Raumlüfter gekauft hat. Die Vorschriften findet sie zu streng gemessen an den Vorgaben in anderen Bereichen. So kann sie nur zwei ihrer acht Plätze nutzen, was sie auch personell in einen Zwiespalt bringt. Nach langer Suche hat sie eine Arbeitskraft gefunden, doch jetzt fehlt ihr die Kapazität, um die neue Friseurin einzusetzen. „Uns wird zuviel zugemutet“, findet Monika Piskors, die eigentlich einen Grund zur großen Freude hätte. Am 1. März 1981 öffnete sie ihren Laden, beim Neustart am kommenden Montag ist das genau 40 Jahre her.

Von Roland Weiterer