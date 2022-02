Salzgitter reist für einen Tag zurück in die Wirtschaftswunderzeit

Salzgitter

Sie ist die vielleicht authentischste 50er-Jahre-Band in Deutschland: „Lady Sunshine & The Candy Kisses“ tritt am Samstag, 19. März, um 15 Uhr in der Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Salzgitter-Bad auf. In den vergangenen Jahren haben sich die Musikerinnen und Musiker einen Namen als Spezialisten und Spezialistinnen für deutschsprachigen Schlager der Wirtschaftswunderzeit gemacht. Außer vielen bekannten Hits präsentieren sie immer häufiger in Vergessenheit geratene Raritäten jener Jahre.

Bis zu fünfstimmige Gesänge, tolle Arrangements und ein wohltuend stilvoller Auftritt fernab aller klamaukigen 50er-Jahre-Klischees machen „Lady Sunshine & The Candy Kisses“ zu einer der ungewöhnlichsten Gruppen in Deutschland. Die zwei Damen und vier Herren beeindrucken mit ihrer klaren und ganz auf die Musik ausgerichteten Performance. „Ich hab´ die gute Laune im Gepäck“ heißt ihr Programm in Salzgitter.

Der Eintritt kostet 7,50 Euro inklusive Sonderbusnutzung bei Kartenkauf bis Mittwoch, 9. März. Der Zutritt zu der Veranstaltung erfolgt nach der 2-G-Regelung. Der Sonderfahrplan wird zirka drei Tage vor der Veranstaltung auf der Internetseite der Stadt unter www.salzgitter.de veröffentlicht. Tickets gibt es im Seniorenbüro der Stadt, in den Seniorentreffs in Salzgitter-Bad, Thiede und Lebenstedt, bei der Gärtnerei Starke in Gebhardshagen und dem Sozialverband Deutschland in Lebenstedt. Vorbestellungen für die Tageskasse und weitere Informationen gibt es beim Fachdienst Kultur unter der Telefonnummer (05341) 839-4130 sowie per Email an natalia.schmidt@stadt.salzgitter.de.

Von Roland Weiterer