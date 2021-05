Salzgitter passt auf: Bündnis wird aktiv gegen rechte Schmierereien

Salzgitter

Das Bündnis „Salzgitter passt auf“ hat sich am Samstag, 8. Mai, zu einer „Putzaktion“ verabredet, um die Stadt von rechten und hetzerischen Schmierereien zu befreien. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 9.30 Uhr vor dem Stadtmonument in der Lebenstedter City.

In den letzten Wochen kam es mehrmals zu rechten Schmierereien. Unter anderem wurden dem Bündnis zahlreiche Schriftzüge und Aufkleber mit verfassungsfeindliche Sprüchen gemeldet, die sich an zentralen und belebten Orten in der Innenstadt befinden. „Rechtsextreme versuchen auch mit diesen Mitteln im öffentlichen Raum ein Klima der Einschüchterung und Dominanz zu erzeugen. Wir haben uns entschlossen, dagegen vorzugehen“, heißt es in einem Aufruf.

Das Bündnis will nun „einen kleinen, aber wichtigen Beitrag“ leisten, „um Nazis in die Schranken zu weisen“. Mit dem Aktionstag am 8. Mai haben sich die Mitglieder einen bedeutenden Tag ausgesucht. „Wir senden ein starkes Signal gegen Rassismus, Faschismus und Krieg“, schreibt das Bündnis, das im Bereich der Lebenstedter Fußgängerzone und am Salzgittersee rechte Aufkleber und Schmierereien entfernen will. „Die dazu notwendigen technische Ausrüstung wird von unseren KollegInnen von der Flachstahl GmbH gespendet.“

In kleinen Gruppen wollen sich die Teilnehmer zu den Einsatzorten bewegen, die dabei die Einhaltung der Corona-Regeln beachten sollen. „Für unsere Aktion haben wir einen Zeitraum von etwa 90 Minuten eingeplant“, lautet die Devise. Wer sich beteiligen möchte, „ist herzlich eingeladen“. Interessierte können sich per Email an die Adresse hilka.schaerling@igmetall.de anmelden.

Von Roland Weiterer