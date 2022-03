Salzgitter feiert den Internationalen Frauentag mit vielen Aktionen

Salzgitter

Unter dem Titel „Mütter nehmen sich nicht frei?“ steht am 8. März der Frauentag in Salzgitter. Denn die Gleichstellungsbeauftragte Simone Semmler hat beim Rückblick auf die vergangen drei Jahre den Eindruck, „als wären viele Errungenschaften zur der Gleichberechtigung von Frauen und Männern der Pandemie zum Opfer gefallen“.

Die Hauptlast der Fürsorge für die Familien sei den in den allermeisten Fällen den Frauen zugefallen. Um ihr „kleines, erfolgreiches Familienunternehmen“ weiterhin erfolgreich managen zu können, würden sie zerrissen, zwischen Erwerbstätigkeit und den Rollen als Hilfslehrerin, Erzieherin, Kindergärtnerin, Hauswirtschafterin, Seniorenpflegerin, Taxifahrerin und Krankenpflegerin, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Es ist an der Zeit, dass alle sich besinnen und überlegen, wie wir die Frauen entlasten können“, so Simone Semmler. Sie hat mit dem Frauennetzwerk in Salzgitter die Köpfe zusammengesteckt und beide Seiten des Themas betrachtet: Was gibt es an Angeboten für Frauen oder kann rund um den Frauentag organisiert werden und was kann angeboten werden für Menschen, um mit Kindern oder anderen etwas Schönes zu unternehmen.

Über kulturelle Angebote wie einem Kino-Abend der IG Metall im Kultiplex, einem Trommel-Workshop in der Musikschule oder Wellness-Termine wurde eine Vielzahl von Ideen entwickelt. Dazu gehört auch die hausgemachte Suppe, die der SeeViertel Treff und die Wohnbau Salzgitter am 8. März anbieten. Alles was dafür benötigt wird, sind ein hitzebeständiges Gefäß. Die Suppe gibt es für einen kleinen Beitrag von einem Euro ab 13 Uhr im Mietertreff der Wohnbau in der Neißestraße 56. Ein besonderes Angebot hat die Stadtbibliothek erdacht: Weil (vor-)lesen sehr verbindet, erhalten Väter, die am 12. März mit den Kindern in eine der Stadtbibliotheken kommen, auf Wunsch kostenfrei einen dreimonatigen Schnupper-Leseausweis.

Die Tourist-Information hat umfassend recherchiert, was es an vielen Möglichkeiten in Salzgitter aktuell gibt, um die Familie zu beschäftigen und Freiräume für die Mütter zu ermöglichen. Die meisten dieser Angebote reichen weit über den Frauentag hinaus. Mehr Informationen auf www.salzgitter.de unter Internationaler Frauentag 2022.

Von Roland Weiterer