Salzgitter beschafft 25 Leuchtbänke zum Aufladen

Salzgitter

Die Innenstädte in Lebenstedt und Salzgitter-Bad profitieren von dem EU-Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ und bringen als erstes Projekt das „Kleine klimagerechte Forum“ auf den Weg. Ziel des ist es, neue Nutzungen und Aufenthaltsqualitäten der von der Corona-Pandemie erheblich betroffenen Einkaufszonen zu ermöglichen. Schon im Frühjahr letzten Jahres hatte sich Oberbürgermeister Frank Klingebiel als Vizepräsident des Niedersächsischen Städtetages bei der Landesregierung mit Nachdruck dafür eingesetzt, mit einem Sofortprogramm die Innenstädte in Niedersachsen wieder zu beleben.

Im Juli 2021 hatte Salzgitters Rat den Antrag für das Förderprogramm beschlossen und die Verwaltung beauftragt, konkrete Projekte zu bearbeiten. Inzwischen hat das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Landesentwicklung entschieden, dass über die von der Stadt beantragten 1,5 Millionen Euro hinaus bis zu 1,8 Millionen Euro für Salzgitter zu reservieren. Die Förderquote beträgt 90 Prozent.

Das erste Vorhaben muss nach den Förderrichtlinien bis zum 31. März 2022 beantragt werden. Bis zum 30. Juni 2022 können weitere Projekte hinzukommen. Die Vorschläge wurden mit den Arbeitskreisen „Innenstadt“ in Lebenstedt und Bad vorab diskutiert und um weitereWünsche ergänzt. Den Ortsräten Süd und Nord der Stadt Salzgitter wurde das „kleine klimagerechte Forum“ bereits Ende 2021 vorgestellt. Alle Projekte müssen vom Rat der Stadt beschlossen werden.

„Mit dem ersten Projekt „Kleines klimagerechtes Forum“ setzen wir einen ersten Meilenstein für ein ganzes Bündel von Projekten zur Wiederbelebung der beiden Zentren in Lebenstedt und in Bad“, erläutert Frank Klingebiel. „Wir haben ein Projekt aus dem Bereich Natur und Klimaschutz gewählt, da wir dieses Thema für sehr wichtig halten und die Umsetzung schnell vollzogen werden kann. Außerdem ist das Ergebnis der Förderung für die Bürgerinnen und Bürger sofort sichtbar, der Nutzen tritt sogleich ein.“

Gefördert werden in beiden Zentren insgesamt 25 Solarbänke mit einem WLAN-Anschluss, so dass diese nicht nur als Sitzgelegenheit dienen, sondern sich auch zum Laden von Mobilgeräten nutzen lassen. Außerdem können die Nutzer und Nutzerinnen im Internet surfen, da die Solarbänke als Hotspot für das offene und kostenlose WLAN dienen. Ergänzt werden sie mit Nebeltechnik zur Senkung der Umgebungstemperatur sowie mit Trinkbrunnen zur Erfrischung. Als Standorte wurden in Lebenstedt der Bereich rund um das Stadtmonument und in Salzgitter-Bad der Bereich „Schützenplatz/Vorsalzer Straße“ ausgewählt.

Mit dem „Kleinen klimagerechten Forum“ wolle die Stadt die Aufenthaltsqualität in beiden Zentren stärken und ein Signal für Digitalisierung und die Nutzung von erneuerbaren Energien setzen, so Frank Klingebiel. Weitere Projekte aus dem Förderprogramm sind in der Planung.

Von Roland Weiterer