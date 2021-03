SPD und Grüne wollen neuen Oberbürgermeister für Salzgitter

Salzgitter

Das Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters ist eröffnet. Die SPD und die Grünen haben ihren Kandidaten für die Wahl im kommenden September vorgestellt. Beide Parteien unterstützen den unabhängigen Harald Rau, derzeit Professor für an der Ostfalia, der sich um den Chefsessel im Rathaus bewirbt. Damit dürfte es für Amtsinhaber Frank Klingebiel (CDU) einen ernst zu nehmenden Widersacher geben, der vor allem über seine Neutralität punkten will und über seine Erfahrung als Kommunikationsmanager.

Doch absolut in trockenen Tüchern ist die Nominierung noch nicht. Der Kreisverband der Grünen hat zwar schon sein Go gegeben, doch der SPD-Unterbezirk bestimmt erst am Samstag, 13. März, seine Kandidaten für die Kommunalwahl. Dort muss sich Harald Rau erst noch vorstellen, allerdings gilt die Zustimmung als sicher, der Parteivorstand und die Ratsfraktion stehen einmütig hinter ihm.

Das hat auch seinen Grund. Denn ein parteiloser Kandidat dürfte es leichter haben, die Anforderungen an den Job im Rathaus zu erfüllen. Diese Ansicht vertritt jedenfalls Salzgitters SPD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Leidecker, der auch Mitglied der Findungskommission seiner Partei war. Seit zweieinhalb Jahren gibt es keine feste Koalition mehr im Rat, bestimmen wechselnde Mehrheiten die Geschicke. Das dürfte sich nach der Wahl und einem möglichen Einzug der AfD kaum ändern, denkt Ulrich Leidecker.

Der SPD-Politiker klagt nicht über den Zustand oder die Zusammenarbeit, doch auf Dauer sei das schwierig mit einem Oberbürgermeister, der einer Partei angehört und der vor allem deren und seine Interessen verfolge. „Unsere unbearbeitete Anträge füllen eine DIN-A4-Seite“, sagt Ulrich Leidecker, der einen fairen und sauberen Wahlkampf ankündigt.

Die Unzufriedenheit über die ungleiche Behandlung der Fraktionen war auch der Anlass, warum sich die SPD entschloss, einen eigenen Kandidaten zu suchen und nicht das amtierende CDU-Mitglied zu unterstützen. Durch Zeitungskolumnen wurden die Genossen auf Professor Dr. Harald Rau und dessen Ansichten aufmerksam, die gut zu ihren passten und dessen Vorstellungen nach ersten Gesprächen auch bei den Grünen sehr gut ankamen.

Diese hatten ohnehin vor, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Der sollte erst aus ihren Reihen kommen, doch mit Harald Rau und der SPD entdeckten „sie große Schnittmengen“, so Harald Wintjen, Kreisvorsitzender der Grünen. Nun gebe es einen aussichtsreichen Bewerber, der auch über die Parteigrenzen hinweg die Wähler ansprechen dürfte. Er wünscht sich unter anderem eine offenere Bürgerbeteiligung als jetzt und findet, 15 Jahre Frank Klingebiel als Oberbürgermeister „sind genug“. Mit Harald Rau hätten die Menschen eine echte Alternative, er müsse sich keiner Partei gegenüber verpflichtet fühlen – auch wenn ihn SPD und Grüne jetzt unterstützen.

Darauf legt auch der 55-jährige Kandidat selbst viel Wert, der sich als „wertkonservativ“ bezeichnet, in Mannheim geboren wurde und eine beachtliche Karriere als Journalist und selbständiger Medienmacher hinlegte. Am Rhein baute er eine Wirtschaftsfilmproduktion und ein Redaktionsnetzwerk auf. Nebenher promovierte Harald Rau in Journalistik und habilitierte später im Fach Medien- und Kommunikationswissenschaften, es folgten diverse Lehr- und Forschungsaufträge an mehreren Universitäten.

Vor zehn Jahren folgte er dem Ruf ganz in die Wissenschaft und kam als Professor für Kommunikationsmanagement an die Ostfalia. Am Campus Salzgitter sorgte er mit dafür, dass der Medienbereich an der Karl-Scharfenberg-Fakultät zwei neue Institute bekam und kräftig wuchs. Er habe den Schritt nie bereut, sagt Harald Rau, und lobt die Stadt, der es in seinen Augen an Selbstbewusstsein fehlt. „Salzgitter ist nicht Salzghetto“, auch wenn es selbst manch ein Bewohner so nennen mag.

Als Zugezogener sieht Harald Rau die Chance, das Image der Stadt nach außen und nach innen zu verbessern. Der Kandidat wohnt mit Lebensgefährtin und dem kleinen Sohn in Calbecht und damit geografisch gesehen mitten in Salzgitter. Er hat nach eigenen Worten „viele Verbindungen, aber keine Verflechtungen nach Norden oder Süden“ und will in der nächsten Zeit „vor allem Zuhören“ und wissen, was den Bewohnern am Herzen liegt.

Und Harald Rau hat klare Vorstellungen, was seine Aufgabe als Oberbürgermeister anginge: Er wolle die Anliegen des Rates so schnell wie möglich umzusetzen, den Politikern aber auch eigene Ideen zur Stadtentwicklung vorstellen, die sie übernehmen könnten oder auch nicht. Dabei soll ihm seine Erfahrung als Moderator und Kommunikator zugute kommen. Die Aussage Frank Klingebiels im hallo-Interview zum Jahresbeginn, er habe keine Zeit für den Wahlkampf, empfindet Harald Rau als „offenes Tor“ und Einladung zur Kandidatur. „Wer keine Zeit für den Wahlkampf hat, der hat keine Zeit für die Zukunft.“

Von Roland Weiterer