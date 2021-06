Rückenwind für die Kinderrechte in Salzgitter

Salzgitter

Der Kinderschutzbund erhält Rückenwind für seine Idee, am Salzgittersee einen „Platz der Kinderrechte“ zu fordern. Vorsitzender Eugen Schmidt traf sich jetzt mit Projektpartnern am Piratenspielplatz, um weitere Aktionen zu planen und mit bunten Buchstaben auf das Ansinnen hinzuweisen. Er freut sich über eine „riesengroße“ Welle an Rückmeldungen auf den Vorschlag, die Kinderrechte mit einem Straßenschild zu würdigen, den er zusammen mit der Künstlerin Wilma Klein erarbeitet hatte.

Nun geht es dem Kinderschutzbund darum, den Kooperationswillen mit Leben zu füllen. Die Grundschule am See sowie die Familienzentren St. Markus und Martin Luther gehören dazu. „Wir sind sehr stolz auf das positive Feedback.“ Nach den Sommerferien will Eugen Schmidt einen Antrag an die Kinderkommission stellen. Über den Jugendhilfeausschuss soll die Initiative dann im Rat landen, der einen Teil des Fußweges am Salzgittersee entsprechend benennen soll.

Die Initiative passt genau zur Intention der Grundschule am See, die sich beim Land Niedersachsen als Schule der Kinderrechte beworben hat. „Wir wollen eine Kooperation starten, weil uns das Thema sehr wichtig ist. Wir haben sogar schon ein paar Pläne“, berichtet Lehrerin Viktoria Schulze, „aber die verraten wir noch nicht.“

Die hohe Bedeutung der Kinderrechte betont auch Antje Kuhrt aus dem Familienzentrum St. Markus, die ihre Kollegin Kathrin Monyer-Rogner aus dem Familienzentrum Martin Luther mitbrachte zum Treffen. „Wir verbinden unser Anliegen. Das ist eine tolle und wichtige Aktion.“ Beide sehen es als ihre Aufgabe, sich für die Kinderrechte stark zu machen. „Kinder sind die Zukunft, wir Erwachsenen dürfen sie nicht vergessen“, fordert Kathrin Monyer-Rogner, das Mitspracherecht nicht aus den Augen zu verlieren, das auch die Jüngsten in der Gesellschaft haben.

Von Roland Weiterer