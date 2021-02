Regio-Bühne: Musiker aus Salzgitter können sich bewerben

Braunschweig/Salzgitter

Das Altstadtfest in Salzgitter-Bad, das traditionell immer am Wochenende vor den großen Ferien steigt, ist wegen der Corona-Pandemie für 2021 abgesagt. Das Komitee Bürgerfeste hat sich nach Absprache mit der Stadt zu dem Schritt frühzeitig entschlossen. Doch noch gibt es Hoffnung, dass nicht alle Kulturveranstaltungen im kommenden Sommer ausfallen. So soll im Braunschweiger Bürgerpark der rote Teppich liegen. KulturImZelt heißt es dann wieder, und erneut ist eine Newcomer- und Regio-Bühne geplant, um die Gäste auf das Abendprogramm einzustimmen.

Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr ist das Kulturzelt-Team zuversichtlich, dass die Regio-Bühne das Programm im Zelt „wieder perfekt abrunden wird“. So gibt es auch für regionale Musiker eine Gelegenheit, sich in dem Biergarten einem größeren Publikum zu präsentieren. Seit 2014 bildet die Regio-Bühne das Herzstück zwischen den Zelten. Die Newcomer sowie bekannten Künstler aus der Region sind ein Besuchermagnet und runden mit ihrem Programm das Festival ab.

„Geboten wird ein bunter Mix aus allen Stilrichtungen: von Akustik-Covern bekannter Rock-Klassiker bis hin zu Poetryslams oder HipHop – das Publikum ist jedes Mal aufs Neue fasziniert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Die Auswahl der Künstler für die Regio-Bühne komplementiert die jeweiligen Auftritte im Zelt und übergibt das Publikum an die Künstler auf den Hauptbühnen.

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 28. Februar 2021. Interessierte Künstler finden online unter www.kulturimzelt.de ein Formular oder können sich bei Fragen per Email an Jana Gwinner (gwinner@k-i-z.de) weden. Sie freut sich mit dem gesamten Team auf viele Bewerbungen aus allen Sparten und Genres.

Von Roland Weiterer