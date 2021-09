Rat Salzgitter entscheidet über Skaterpark in Gebhardshagen

Salzgitter

Ein Beschluss fehlt noch, dann können die Jugendlichen in Salzgitter schon mal ihre Skateboards, Roller und BMX-Räder ölen. Der Rat der Stadt entscheidet am nächsten Mittwoch, 29. September, ob im „Spackenkamp“ in Gebhardshagen eine sogenannte Pumptrack-Anlage gebaut wird. Das Jugendparlament hat in einer Sondersitzung einstimmig grünes Licht gegeben, nun müssen noch die 325.800 Euro bewilligt werden, die nötig sind. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Hotel am See.

Der Ortsrat West hatte die Idee, in Gebhardshagen einen Skaterplatz zu bauen. Der Stadtrat gründete eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Standort und der Nachfrage befasste. Und die gibt es. „Der Bedarf ist da“, betont Lucy Turbecke, Mitglied im Jugendparlament, das sich um die Beteiligungsaktion kümmerte. Denn irgendwo in Salzgitter einen Platz zu bauen, der womöglich später keinen Jugendlichen interessiert, wäre nicht im Sinne der Erfinder.

Das Jugendparlament befragte unter dem Namen „Freizeit auf Rad und Rollen in Gebhardshagen“ gut 300 Mädchen und Jungen. „Das Feedback war super“, freut sich Victoria Minch, stellvertretende Sprecherin im Jugendparlament, über die „positive Resonanz“ und die Zustimmung. Die Jugendlichen zeigten sich dabei mitunter sehr fachkundig und formulierten eigene Ideen.

Obwohl sich der „Spackenkamp“ in einem Landschaftsschutzgebiet befindet und damit Kompensationsmaßnahmen in erheblichem Umfang zu erwarten sind, favorisiert die Arbeitsgruppe diesen Standort. „Ausschlag gebend sind die Nähe zu anderen Sporteinrichtungen, Kiosk und Toiletten, die günstige planungsrechtliche Situation und die Möglichkeit die Anlage dezent in die attraktive Landschaft einzubinden“, heißt es im Beschlussvorschlag für den Rat.

Im Mittelpunkt der Pumptrack-Anlage steht eine asphaltierte Fahrbahn für Räder, Inliner, Skateboards, Roller und Rollstühlen. Geplant ist zudem ein Aufenthaltsbereich und Treffpunkt mit Regenschutz. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Gelände intensiv genutzt wird. Zudem will die Stadt einen „Dirt-Bike-Trail“ anlegen lassen, der sich größtenteils nach Westen in die Grünanlage erstreckt. Die Strecke wird aus lehmigem und steinigem Material hergestellt, dazwischen ist alles grün.

Doch auch bei einer Zustimmung im Rat müssen sich die Jugendlichen noch gedulden. Erst muss die Stadt die Finanzierung klären und diverse Umweltgutachten einholen, ehe die Fachplanung beginnen kann, die dann einen möglichen Fertigstellungstermin enthält.

Von Roland Weiterer