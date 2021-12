Querschnittsgelähmt, aber erfolgreich: Neues Buch aus Salzgitter

Salzgitter

Da sage noch einer, mit einer Querschnittlähmung kommt man nicht voran. Zumindest Reiner Seiler aus Salzgitter-Bad hat sich von einem schweren Arbeitsunfall als 21-jähriger Bursche nicht aufhalten lassen. Der erfolgreiche Unternehmer hat sein ereignisreiches Leben zwischen zwei Buchdeckel gepackt und erzählt auf 280 Seiten über seine Kindheit und seine Jugend, über seinen James-Dean-Fimmel oder seine Zeit als Paralympics-Schwimmer, über seinen Job, seine Familie und über die vielen Reisen.

„Das Auto, das mit meine Behinderung genommen hat“ heißt das Werk in Anlehnung an Reiner Seilers Leidenschaft für den Porsche 911, der die Titelseite ziert und der nicht nur als Symbol für den beruflichen Erfolg steht. Der Porsche steht für den Technischen Bürstenmacher auch als Ansporn an sich selbst und als kleine Provokation für die Gesellschaft. Denn dass hinter dem Porsche-Lenkrad ein Mann sitzt, der sonst einen Rollstuhl braucht, erwartet so gut wie niemand. Das konnte der 76-jährige Ruheständler in viele Augen sehen, wenn er die Tür zu seinem Sportwagen öffnete.

Dass er mit einem Porsche 911 etliche Male zum Familienurlaub nach Spanien düste, ist eine der zahlreichen Geschichten, die der Senior zu Papier brachte. Geplant war das nicht. Aber vor zwei Jahren kam er bei seinem traditionellen Herbsturlaub in Kanada ins Grübeln, den er wie so oft allein in einer einsamen, aber behindertengerechten Waldhütte verbrachte. Er sollte sich aus seiner Vergangenheit so manches aufschreiben, dachte sich Reiner Seiler und fing an.

Seine Abenteuer und Geschichten sind so interessant und unglaublich, dass sich immerhin fünf von zehn Verlagen meldeten, denen er sein selbst verfasstes Werk anbot. Vor wenigen Wochen hat es die Deutsche Literaturgesellschaft veröffentlicht. Für 19,80 Euro findet sich Reiner Seilers Leben nun in jeder Buchhandlung und im Internet. „Nichts und Niemand konnte mich aufhalten“, heißt es dort. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Von Roland Weiterer