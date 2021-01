Salzgitter

Die Arbeiten für den Rückbau am Brotweg 3 im Sanierungsgebiet „ Soziale Stadt“ in Steterburg haben begonnen. Auf dem 5.750 Quadratmeter großen Grundstück soll eines Tages ein Kindergarten stehen. Der Rat der Stadt hat in seiner jüngsten Sitzung die Ausschreibung der Planungsleistung beschlossen.

Das Gebäude am Brotweg wurde Anfang der 1970er Jahre errichtet und verschiedentlich genutzt. Allerdings steht es wegen Baufälligkeit seit einigen Jahren leer. 2019 entschieden der Ortsrat Nordost und der Verwaltungsausschuss, dass das Gebäude „entsprechend den Zielen der vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsgebiet und der Anpassung des integrierten Handlungskonzeptes für die Soziale Stadt Steterburg“ zurückgebaut werden soll.

Nun steht der Abriss an, um Platz zu schaffen für eine neue Kindertagesstätte. Die Rückbauarbeiten haben begonnen und sollen voraussichtlich Ende März abgeschlossen sein. Die Kosten dafür liegen bei rund 160.000 Euro. Eine Refinanzierung (Förderung) mit Städtebaufördermitteln ist möglich, weil sich das Gelände im Sanierungsgebiet befindet.

Die Beseitigung des belasteten Gemäuers sowie der Neubau einer zeitgemäßen Gemeinbedarfseinrichtung an gleicher Stelle wird als Maßnahme des Klimaschutzes gewertet, da die gesetzlichen Mindeststandards beim Neugebäude deutlich unterschritten werden. Zusätzlich werden vorhandene Flächen nachgenutzt und somit eine Versiegelung neuer Flächen vermieden. Die Stadt kann mit diesem Projekt das Quartier Steterburg weiter aufwerten, damit wird „der Einstieg in weitere Quartiersentwicklungen vorbereitet“, teilt die Verwaltung mit.

Von Roland Weiterer