Ostfalia in Salzgitter feiert Absolventinnen und Absolventen

Salzgitter

Die Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften hat ihre Absolventinnen und Absolventen erstmals in einem digitalen Show-Format verabschiedet – mit Livemusik der Band Maniax und Comedy vom Duo „Fool Tool“. Die „Graduation-Show“ – so der Name – konnten Absolventinnen und Absolventen mit ihren Familien via Livestream zu Hause vor den Bildschirmen verfolgen.

Da im vergangenen Jahr die Abschlussfeier wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt am Campus in Salzgitter stattfinden konnte, wurden in der Show gleich zwei Jahrgänge verabschiedet. Zu den Gästen, die Moderatorin Melissa Bozkurt im fakultätseigenen Studio in Calbecht begrüßen konnte, gehörten unter anderem der Vizepräsident der Hochschule, Volker Küch, Dekan Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack sowie Stefan Klein, Erster Bürgermeister der Stadt.

Höhepunkt der Show war die Ehrung der jahrgangsbesten Absolventinnen und Absolventen aus den Jahren 2020 und 2021, deren Urkunden persönlich durch die Studiendekane übergeben wurden. Traditionell werden auf der Abschlussfeier der Fakultät auf Grundlage der Evaluationsergebnisse der Studierenden auch die Dozentin und der Dozent des Jahres geehrt. Über die Auszeichnung dürfen sich dieses Mal der Dozent Roland Göbbel sowie Professorin Melanie Beisswenger freuen.

Realisiert wurde die „Graduation Show“ gemeinsam von Mitarbeitenden der Ostfalia mit Studierenden, die nicht nur in der Moderation, sondern auch in der Produktionscrew entscheidende Rollen übernahmen. Für alle Interessierten, die nicht live dabei sein konnten, steht eine Aufzeichnung zur Verfügung unter der Adresse www.graduation-show.de.

Von Roland Weiterer