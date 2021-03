Es tut sich was auf dem Wohnungsmarkt in Salzgitter. Die Stadt will zwei heruntergekommene Häuserzüge mit 146 Wohnungen in der Ost-West-Siedlung kaufen und den Bestand in den nächsten Jahren modernisieren. Insgesamt 34 Millionen Euro sind für das Vorhaben veranschlagt, heißt es aus dem Rathaus.