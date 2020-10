Neustart Niedersachsen: Wirtschaftsvereinigung Salzgitter informiert Unternehmer

Salzgitter

Die Wirtschaftsvereinigung hat sich neu aufgestellt. Mit Bettine Schulz, Geschäftsführerin bei fm-Siebdruck und Marcus Knieza, Chef der Löwen Härterei, sind zwei neue Mitglieder in den Vorstand gerückt. Sie lösen Steffen Krollmann und Thorsten Steiner ab, die das Führungsgremium verlassen haben.

Das neue Duo kümmert sich künftig gemeinsam mit Karin Nerlich, Florian Gommlich und Axel Kommander darum, für die Mitglieder ein informatives und unterhaltsames Programm auf die Beine zu stellen. Der erste Termin steht schon an: ein Informationsabend zum Förderprogramm „Neustart Niedersachsen“ mit der NBank am Donnerstag, 22. Oktober, um 18.30 Uhr im Hotel am See in Lebenstedt.

„Bisher waren Unternehmen aus Salzgitter aufgrund oft nicht wirklich nachvollziehbarer Kriterien in Brüssel von der Förderung für Investitionen ausgenommen“, schreibt die WVS. Bei „Neustart Niedersachsen“ sieht das anders aus. Es ermöglicht laut WVS eine Förderquote bis zu 50 Prozent der Ausgaben. „Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, Entwicklungsvorhaben in Unternehmen mit 50 Prozent zu fördern, ohne dass die Entwicklung patentierbar sein müsste.“

Die Zeit drängt allerdings. Antragsende ist der 30. November 2020, gefördert werden dabei Investitionen, die bis zum 30. Juni 2022 getätigt werden. Im Rahmen der Veranstaltung erhalten die Zuhörer genaue Informationen dazu, „wer förderfähig ist, welche Kriterien zu erfüllen sind und wie die Antragstellung funktioniert“, schreibt die WVS. Darüber hinaus sind Experten vor Ort, die spezifische Fragen beantworten und im Anschluss auch individuelle Probleme analysieren können.

Die WVS bittet um namentliche Anmeldung bis zum 20. Oktober per Email an die Adresse kontakt@wvs-salzgitter.de. Auch Geschäftsfreunde sind eingeladen und Unternehmer aus Salzgitter, die nicht der WVS angehören. Ziel sei es, einen möglichst großen Kreis von förderberechtigten Firmen zu erreichen.

„Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist beim Betreten des Hotels zwingend erforderlich“, so die WVS. Die Gäste hätten auf den Mindestabstand und die allgemeinen Hygieneregeln zu achten. Sollten sich die Beschränkungen ändern und eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, plant die WVS für alle angemeldeten Teilnehmer eine Online-Alternative.

Von Roland Weiterer