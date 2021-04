Neues Testzentrum im BraWo-Carree in Salzgitter

Salzgitter

Die Corona-Pandemie bestimmt derzeit das Leben, aber dank ausgiebiger Testmöglichkeiten kehrt ein wenig Sicherheit und Normalität zurück in den Alltag. Eine neue Adresse findet sich jetzt in Lebenstedt. Dort wurde vor kurzem das BraWo-Corona-Testzentrum geöffnet, es ist eine Zusammenarbeit der Volksbank BraWo, Easy Motion Fitness und Prof. Dr. Grospietsch als ärztlichem Leiter.

Besonders an diesem Zentrum sei, dass die Kapazität zum Start schon 500 Tests am Tag ermöglicht und dass im Falle einer möglichen Infektion ein PCR-Test direkt im Anschluss erfolgen könne, erklärt Axel Kommander, einer der Initiatoren und Projektleiter bei der Braunschweiger Zuführtechnik GmbH. Diese hat sich auf Hygieneschutzmaßnahmen spezialisiert, war schon in mehreren Impfzentren und Kliniken aktiv. „Die Stadt hat uns maßgeblich unterstützt, das ging alles ratzfatz.“

Die Volksbank BraWo stellt dafür eine freie Ladenfläche im BraWo-Carree zur Verfügung, freut sich Nicole Mölling, Leiterin der Direktion Salzgitter, über das gemeinsame Projekt. Das Geldinstitut will mit dazu beitragen, die Krise zu überwinden. Innerhalb von nur einer Woche habe sich das Testzentrum verwirklichen lassen, brichtet die Bankdirektorin. „Wir sind barrierefrei und einfach zu erreichen. Wir haben eine Rolltreppe und auch einen Fahrstuhl“, so Nicole Mölling, die darauf verweist, dass bei jedem positiven Ergebnis gleich ein PCR-Test möglich ist und sich jeder mutmaßlich Corona-Betroffene in guten Händen befindet. Diese könnten sich direkt nach Hause in Quarantäne begeben, was die Gesamtsituation weniger gefährlich mache.

Ein Test bietet sich auch für diejenigen an, die schon doppelt geimpft sind, meint Prof. Dr. Gerhard Grospietsch. So kann jeder sicher sein, auch andere nicht anzustecken. Wie lange das BraWo-Testzentrum betrieben wird, steht noch nicht fest. Geöffnet ist es von Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr, die Kapazität ist je nach Bedarf erweiterbar auf bis zu 1.500 Tests täglich. Um die Inzidenzen zu senken, „müssen wir gesunde Menschen von kranken trennen“, so Axel Kommander. Die Tests sind kostenlos, Termine lassen sich online buchen. Wer spontan kommt, sollte nur etwas Wartezeit mitbringen und muss sich ausweisen können. Die Abrechnung läuft über die Kassenärztliche Vereinigung.

Der Standort sei ideal durch die Nähe zu Kaufland oder der Volksbank, findet Axel Kommander. Große Unternehmen wie die WEVG oder das Strahlenschutzamt könnten ihre Mitarbeiter vorbei schicken. „Ein Fremdtest ist immer besser als ein Eigentest.“ Im Fall einer Infektion lasse sich schneller reagieren. Gut 20 Minuten sollte jeder Kunde mitbringen, dann habe er das Ergebnis auf dem Handy. Wer allerdings einen PCR-Test für die Auslandsreise benötigt, der muss diesen selbst bezahlen.

Von Roland Weiterer