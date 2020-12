Neue Stempelstelle im Harz für die United Kids Foundations

Torfhaus

Dem United Kids Foundations-Wald wird zusätzlich zur enormen Unterstützung seitens der Baumspender eine weitere Besonderheit zu Teil: Der Verein „Gesund älter werden im Harz“, Initiator der „Harzer Wandernadel“, hat eine Sonderstempelstelle direkt neben dem Waldstück im Kellwassertal nahe Torfhaus eingerichtet, an der sich Wanderer einen der begehrten Stempel abholen können.

Klaus Dumeier, Vorsitzender des Vereins: „Sehr gerne stellt die Harzer Wandernadel direkt an der Aufforstungsfläche eine Sonderstempelstelle auf. Die 222 Stempelstellen des Premiumprojektes Harzer Wandernadel sind an den schönsten und erlebnisreichsten Stellen im gesamten Harz verteilt. Die Touren zu den einzelnen Stempelstellen unterscheiden sich in Länge, Schwierigkeitsgrad und Höhenlage, so dass sowohl Familien mit Kindern aber auch Senioren und ambitionierte Wanderer sich bald eine Harzer Wandernadel anstecken können.“

Die Idee hinter der Harzer Wandernadel passt nicht nur örtlich perfekt zum United Kids Foundations-Wald, sondern auch zum Antrieb des Kindernetzwerks. „Es ist eines unserer erklärten Ziele, die Kinder ein Stück weit aus der digitalen Welt zurück in die Natur zu holen. Bereits über 10.000 Kinder sind durch elf Stempelabdrücke in ihren Wanderpass zur Wanderprinzessin oder zum Wanderprinz gekürt worden. Unseren Mitarbeitern im Servicebüro wird von den stolzen Eltern immer die gleiche Geschichte erzählt: ‚Früher wollte unser Kind nicht mit zum Wandern, doch seit es den Stempelpass hat, sind wir fast jedes Wochenende im Harz unterwegs!“, ist Klaus Dumeier begeistert.

Über 22.500 neue Bäume

Markus Beese, Leiter Marketing bei der Volksbank BraWo und Botschafter von United Kids Foundations, freut sich über die Sonderstempelstelle nahe des United-Kids-Foundations-Walds: „Wir wollen an dieser Stelle durch die Wiederaufforstung langfristig etwas für die Natur im Harz tun und damit unseren Kindern und Enkeln eine nachhaltige Zukunft ermöglichen. Wer sich das gerne einmal aus der Nähe anschauen möchte, kann das gerne beim Wanderstempeln tun und sich dabei jetzt den Wanderpass mit einem weiteren Sonderstempel füllen. Dafür gilt unser großer Dank der ‚Harzer Wandernadel‘ für diese tolle Möglichkeit.“

Der United Kids Foundations-Wald, in dem brachliegende Flächen im Harz durch die Niedersächsischen Landesforsten wieder bepflanzt werden, wächst immer weiter. Durch zahlreiche Groß- und Kleinspenden von Unternehmen und Privatpersonen können zum jetzigen Stand schon über 22.500 neue Bäume gepflanzt werden. Der Beginn der Wiederaufforstung ist mit den ersten Pflanzungen im Frühjahr 2021 geplant.

„Besonders hier im Kellwassertal an der Blochschleife können Waldbesucher den rasanten Veränderungsprozess miterleben, den unsere Wälder derzeit durchlaufen. Nach nur drei Jahren ist der Fichtenwald fast vollständig abgestorben. Mehrere Förstergenerationen dauert es nun wieder bis ein gemischter Wald nachgewachsen ist und hohe Bäume die Lücken schließen“, beschreibt Ralf Krüger, Leiter des Forstamtes Clausthal, die Notwendigkeit hinter dem Projekt. Mehr Information zum United Kids Foundations-Wald gibt es unter www.ukf-wald.de.

Von Roland Weiterer