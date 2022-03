Neue Spielkreise für die Familien in Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter

Ein fröhliches Gewusel erfüllt jetzt jeden Mittwochvormittag die Evangelische Familienbildungsstätte (EFB) in der Kattowitzer Straße 225 Lebenstedt. Dann tobt für zwei Stunden ein Haufen Kleinkinder samt ihren Müttern und Vätern durch das Bällchenbad oder erobert die Mini-Rutsche. „Spielen in der EFB“ lautet der Titel des neuen Angebotes, das sich mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr an Familien mit ganz kleinen Mädchen und Jungen richtet, samstags von 15 bis 17 Uhr sind die Grundschulkinder dran. Jüngere Geschwister dürfen mitgebracht werden.

Auslöser ist eine Finanzspritze durch den Kinderschutzbund. Der Landverband Niedersachsen hat fast 10.000 Euro springen lassen. Für das Geld hat die EFB ein Bällebad, eine kleine Hüpfburg und diverses Spiel- und Kreativmaterial angeschafft, berichtet Leiterin Ramona Steinmann. „Wir möchten mit dem Angebot gerne Kinder und Eltern erreichen, die in den Corona-Zeiten und im Winter wenig Chance für Bewegung und gemeinsame Aktionen hatten.“

Der größte Teil der Fördersumme fließt aber in die Honorare der Kursleiterinnen, die sich um die Gruppen kümmern. Das Prinzip ist einfach. Die EFB-Mitarbeiterinnen bereiten den Raum vor, die Familien können kommen, spielen, toben oder basteln. „Und sie haben die Chance, sich zu begegnen“, so Ramona Steinmann. Die Teilnahme ist völlig kostenfrei. Es gibt keine Kursbindung für mehrere Termine. „Einfach kommen, teilhaben und wieder gehen.“ Pflicht ist allerdings eine Anmeldung, da die EFB durch die Corona-Pandemie die Zahl der Besucher und Besucherinnen im Auge behalten muss. Das ist möglich unter Telefon (05341) 836330 oder über die Homepage im Internet auf www.efbsalzgitter.de.

Wenn der Frühling kommt und das Wetter wärmer wird, soll das Außengelände mit genutzt werden. Auch wenn die Eltern mit dabei sind, „muss das gut betreut und geplant werden“, so Ramona Steinmann, die auch gespannt ist, wie das neue Bewegungsmaterial ankommt „besonders mit Blick auf die Grundschulkinder, die wir sonst nicht im Haus haben“. Stabile Rollbretter, richtige Turnmatten für eine Sprossenwand, neue Seile, ein riesiges Schwungtuch oder Hoola-Hoop-Reifen gehören nun zum EFB-Fundus.

Pro Termin ist Platz für zehn Familien mit jeweils einer erwachsenen Begleitperson. „Wir hoffen auf den Sommer mit einer geringeren Inzidenz und der Nutzung des Außengrundstückes, damit wir das Angebot mehr Familien öffnen können.“ Ramona Steinmann hält es für wichtig, eine Gruppe in der Woche vormittags einzurichten. In Salzgitter gebe es eine durchaus sichtbare Zahl an Kindern ohne einen Kindergartenplatz. „Hier sollen die Familien die Chance haben, ein Angebot wahrzunehmen.“

Da die EFB noch am Anfang steht, will Ramona Steinmann die Nachfrage abwarten. „Wir überlegen aktuell, den Samstag je nach Nutzung auszuweiten und zwei Einheiten für unterschiedliches Alter anzubieten. Denn wir gehen davon aus, dass wir Familien mit Geschwisterkindern vor Ort haben werden.“

Von Roland Weiterer