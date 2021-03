Wenn in einer Straße nur Tempo-30 erlaubt ist, dann hat das seinen Grund. Umso schlechter, wenn die Autofahrer gar nichts wissen von der Beschränkung. Deshalb lässt die Stadt Salzgitter die verblassten Markierungen auf dem Asphalt erneuern.

Viele Markierungen sind verblasst Neue Farbe für die Tempo-30-Straßen in Salzgitter