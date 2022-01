Nächstenliebe gibt es in Salzgitter zum Frühstück

Salzgitter

Sie ist eine Tradition, die auch nach gut 25 Jahren noch immer von vielen Zeitgenossen in der Stadt gebraucht wird. Die Wärmestube der katholischen Kirchengemeinde St. Joseph in Lebenstedt hat sich zu einem festen Treffpunkt für Wohnungslose und andere Bedürftige entwickelt.

Am 2. Dezember 1996 hatte der damalige Pfarrer Heiner Plogh zum ersten Mal die Türen geöffnet. „Er brachte die Idee aus Stuttgart mit“, erinnert sich Ilse Maria Filtgen, die in den ersten Jahren zusammen mit Annerose Menzel den Betrieb organisierte. Die ersten drei Tage sei niemand gekommen, danach ging es so langsam los. Sie gehörte zu den Frauen der ersten Stunde, war 15 Jahre aktiv. „Damals gab es noch mehr Obdachlose, da hat sogar einer in der Wärmestube geschlafen“, berichtet sie.

Derzeit arbeiten acht Frauen und Männer ehrenamtlich mit. „Wir können jederzeit Unterstützung gebrauchen“, sagt die heutige Leiterin Elisabeth Kolb, die schon seit dem Start dabei ist und sich wie die anderen im Team darüber freut, anderen Menschen helfen zu können, „denen es nicht so gut geht“. Doch vor allem jüngere Leute fehlen in der kleinen Schar an Aktiven.

Deren Einsatz leidet unter der Corona-Pandemie. So dürfen sie kein Frühstück mehr zubereiten und in die Wärmestube einladen, wie das sonst unter der Woche der Fall war. Sie haben sich deshalb entschieden, dienstags und freitags Lebensmitteltüten auszugeben. Die Bäckerei Rühmann spendiert Brot, Brötchen und Kuchen, dazu gibt es Wurst, Käse, Butter, Milch, Kaffee und Konserven. „Das müssen wir dazu kaufen, manchmal kann die Tafel uns etwas abgeben“, schildert Elisabeth Kolb.

Und noch etwas behindert das Miteinander: Die Besucher müssen derzeit draußen bleiben, die Tüten werden zu ihnen gerollt. Der Frühstücksraum dient derzeit als Lager für die Kleiderkammer. Elisabeth Kolb: „Wenn Corona irgendwann vorbei ist und wir wieder zurück können, brauchen wir dafür einen neuen Platz.“

Gut 20 bis 35 Personen nehmen das kostenlose Angebot in Anspruch, darunter sind auch Dauergäste, die schon seit 25 Jahren die Wärmestube nutzen. „Es gibt viele Leute, die Hartz IV beziehen oder auch sonst wenig Geld haben“, so Elisabeth Kolb. Sie kann das jeden Monat beobachten. Anfangs sind es weniger Besucher, im Laufes des Monats kommen immer mehr, wenn es daheim hinten und vorne nicht mehr reicht. Die Dankbarkeit ist nicht zu übersehen, wenn sie ihre Tüte in Empfang nehmen.

Das Klientel ist vielfältig. „Es kommen Männer und Frauen, junge und alte Menschen, alkoholkranke und drogenabhängige Menschen, die nicht viel Geld haben“, schildert Elisabeth Kolb. Aber auch Einsame, „die einfach mal mit jemandem reden möchten“, Durchreisende ohne festen Wohnsitz und Jugendliche aus zerrütteten Familienverhältnissen.

Allerdings ging es vielen Gästen nicht alleine darum, sich irgendwie den Bauch vollzuschlagen. Der eine oder andere fand vor der Corona-Phase den Weg in die Wärmstube, weil er dort auch menschliche Wärme serviert bekam. Elisabeth Kolb: „Wir nehmen die Menschen so an, wie sie sind. In der Wärmstube sind alle Besucher willkommen, respektiert und in ihrer Würde geachtet.“ Finanziert wird das Angebot nur durch Spenden, auch da wünscht sich die Crew etwas Hilfe.

Pfarrer Romanus Kohl ist die Wärmestube in ihrer ursprünglichen Form gänzlich unbekannt. Er ist er seit eineinhalb Jahren in Salzgitter, kennt die Ausgabe nur unter Corona-Bedingungen. „Es ist gut dass es sie gibt“, lobt er den Einsatz und das Herzblut, das die Helferinnen investieren. Nach seinen Worten kommen immer mehr Familien mit Kindern, was die soziale Situation zeige. Für ihn hat die Wärmestube deshalb nach 25 Jahren nicht ausgedient. Romanus Kohl: „Sie ist ein sehr wichtiger Faktor für die Menschen und zeigt, da sind Leute, die sich um uns kümmern auch in dieser schwierigen Corona-Zeit.“ Er spricht von einem „ein Akt der Nächstenliebe“.

Von Roland Weiterer