Salzgitter

Der Naturschutzbund (NABU) ist auf der Suche nach Hilfe für ihre Nachwuchsarbeit. Die Naturschutzjugend (NAJU), die Kinder und Jugendorganisation des NABU, in der Region Südost-Niedersachsen hält Ausschau nach motivierte Mitmenschen, die Lust haben, neue Kinder- und Jugendgruppen ins Leben zu rufen und bereits existierende Gruppen zu unterstützen.

„Die Natur ruft – und wir sind die Antwort“ lautet das Motto der NAJU. Der Klimawandel schreite schneller voran denn je, die Artenvielfalt minimiere sich zusehends. Eine Verbindung zur Natur reißt bei der Mehrzahl der jungen Menschen gänzlich ab und wird durch die digitale Welt ersetzt. Der NABU will das Feuer für die Arbeit in der und für die Natur entfachen.

„So kann es nicht mehr weitergehen, wir wollen und müssen jetzt aktiv werden“, so Melanie Bänsch, NAJU Regionalbetreuerin für Südost-Niedersachsen. Sie ist zuständig für die Gruppen Goslar, Helmstedt, Meinersen, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg. Gemeinsam mit den ortsansässigen NABU-Abteilungen sucht die Sozial- und Wildnispädagogin interessierte Menschen, die Lust auf Mitarbeit haben oder sogar neue Kinder- und Jugendgruppen ins Leben zu rufen. Sie will die dunklen Wintermonate nutzen, um motivierte Weltverbesser und Weltverbesserinnen für ihr Ehrenamt auszubilden.

Dazu startet in Kürze die zweite Online-Workshop-Reihe. An fünf Abendterminen werden die Teilnehmenden in die Welt von NABU und NAJU eingeführt, erarbeiten persönliche Stärken und Möglichkeiten einer eigenen Gruppe, lernen Ideen und Methoden für spannende Naturerlebnisse mit Kindern und Jugendlichen kennen und erwerben pädagogisches und rechtliches Grundwissen. Diese Seminarreihe soll alle Teilnehmenden auf den ehrenamtlichen Einsatz beim NABU und der NAJU vorbereiten, erste Sicherheiten geben und Lust auf Mehr machen. Sie ersetzt nicht den Erwerb eines Jugendleiterscheins, dieser kann jedoch bei der NAJU Niedersachsen nachgeholt werden.

Teilnehmen kann jeder naturverbundene Erwachsene, der Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat und sich für den Naturschutz stark machen möchte. Welche Altersgruppe angesprochen, wie viel Zeit investiert und welche inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt werden, ist jeder künftigen Gruppenleitung selbst überlassen.

Herzblut ist das wichtigste Kriterium für diese Aufgabe, der Rest darf sich nach und nach entwickeln. „Nur keine Scheu, wir begleiten und unterstützen alle Interessierten engmaschig bei ihrer freiwilligen Arbeit. Die Kinder- und Jugendgruppen werden jeweils von den ansässigen Ortsgruppen und der Regionalbetreuung unterstützt.“ Auch in bereits bestehenden NAJU-Gruppen wird tatkräftige Unterstützung gesucht. Die Termine für den Online-Workshop sind am 23. Februar sowie 2., 9., 16 und 23. März jeweils von 19 bis max. 20.30 Uhr als Videokonferenz via Zoom. Anmeldung per Email an melanie.baensch@naju-niedersachsen.de.

Von Roland Weiterer