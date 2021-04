NABU in Salzgitter freut sich über Zuwachs für die Jugendarbeit

Salzgitter

Es tut sich etwas in der Region Südost-Niedersachsen. Auch wenn die meisten Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie derzeit ausfallen müssen, bereiten die Naturschützer und Naturschützerinnen hinter den Kulissen schon alles vor, um bald wieder richtig loslegen zu können. Einen besonderen Aufschwung soll es in diesem Jahr für die Naturschutzjugend (NAJU) geben. Denn seit Februar 2021 hat die NABU-Regionalgeschäftsstelle Südost-Niedersachsen eine zusätzliche Mitarbeiterin. Die Sozialpädagogin Melanie Bänsch wird sich fortan um die Unterstützung der Nachwuchsarbeit in Goslar Helmstedt, Meinersen, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg kümmern.

„Wir freuen uns, Melanie Bänsch in unserem Team begrüßen zu können. Durch ihre Stelle werden wir in Zukunft unser Umweltbildungsangebot für Kinder und Jugendliche stärken und erweitern können“, berichtet Josefine Beims, Leiterin der NABU-Regionalgeschäftsstelle in Salzgitter. Die neue NAJU-Beauftragte bringt als zertifizierte Natur- und Wildnispädagogin viel Erfahrung aus der Praxis mit, die sie an die Gruppen weitergeben kann.

Beim NABU beteiligt sie sich aktiv an der Umweltbildungsarbeit und steht sogar mit einer eigenen NAJU-Gruppe in den Startlöchern. „Mein Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zurück zur Natur zu führen, diese nicht als Ort den man ab und an besucht wahrzunehmen, sondern sich als Teil des großen Ganzen zu fühlen. Die Natur wartet mit unzähligen Abenteuern auf uns, gleichzeitig ist ihr Schutz in Zeiten des Klimawandels wichtiger als je zuvor.“

Die Naturschutzjugend in Niedersachsen ist sehr vielseitig. Einige Gruppen sind vor allem auf kleinere Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt, denen die Natur auf spielerische Art und Weise näher gebracht wird, während andere sich auf die politische Arbeit mit älteren Jugendlichen spezialisiert haben. „Hier richten wir uns ganz nach den Bedürfnissen vor Ort“, erklärt Andrea Goike von der NAJU-Niedersachsen. „Deswegen sind all diejenigen, die sich für die Naturschutzarbeit mit Kindern und Jugendlichen interessieren, herzlich eingeladen sich bei uns zu melden. Wir freuen uns sowohl über neue Kinder und Jugendliche, die an unseren Angeboten teilnehmen möchten, als auch über Personen, die sich vorstellen können ehrenamtlich eine Gruppe zu leiten.“

Für ehrenamtliche Gruppenleitungen bietet die Naturschutzjugend eine Vielzahl an Fortbildungen und Programmen an, sodass auch Personen mit geringen Vorkenntnissen gern gesehen sind. Vor allem die Freude an der Arbeit mit jungen Menschen in der Natur ist eine wichtige Voraussetzung. „Auch wenn wir in unseren Aktivitäten durch die aktuelle Situation der Corona-Pandemie derzeit noch sehr eingeschränkt sind, nutzen wir die dadurch entstehende Zeit um uns weiterzubilden und umfangreiche Vorbereitungen zu treffen, sodass wir danach mit Vollgas und vielen neuen Ideen wieder loslegen können“, lässt Josefine Beims durchblicken. Wer sich für die NAJU in der Region interessiert, kann sich gerne unter Tel. (05341) 90277 16 in der Regionalgeschäftsstelle melden oder direkt eine Email an Melanie.Baensch@NAJU-Niedersachsen.de senden.

Von Roland Weiterer