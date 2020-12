Musikschule und Gospel-Chor in Salzgitter bestehen 25 Jahre

Salzgitter

In diesem Jahr hätte die Musikschule Zimnik gleich doppelten Grund zum Feiern gehabt. Denn die Gründung vor 25 Jahren ging einher mit dem ersten Auftritt des Gospel-Chores, der vielen Menschen in der Stadt bekannt sein dürfte und der wie alle anderen Formationen keine Konzerte geben kann – Jubiläum hin oder her.

1995 gründete der Diplom-Musiker Zenon Zimnik aus Salzgitter-Bad seine Musikschule, welche bis heute Klavier-, Keyboard- und Akkordeonunterricht anbietet. Im gleichen Jahr entstand unter seiner Leitung der erste Gospelchor in Salzgitter, der innerhalb kürzester Zeit sehr erfolgreich wurde und sich später in Zenon Zimnik Gospel Singers umbenannte.

Gemeinsam mit Tochter Sylvia (Choreographie, Gesang) und seiner Eherau Theresa (Organisation, Gesang) gaben die Sänger von 1995 bis 2019 große Konzerte zu Weihnachten und bauten sich in der Zeit eine große Fangemeinde auf. Die Shows mit Band, Tanz und Musik aus aller Welt beschwingten mit fröhlichen und besinnlichen Gospels. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr bleibt es still.

Zenon Zimnik will die Feier aber nachholen. „Ich möchte allen danken, die mir in den 25 Jahren zur Seite gestanden haben, all den wunderbaren Schülern, welche sich für Musik begeistern und mir ihr Vertrauen entgegenbringen.“ Er freut sich aber auch über die Fans der Gospel Singers. „Ohne sie wäre nichts möglich.“ Die Gruppe sei „überwältigt, dass unsere Musik so wunderbar ankommt“ und könne es kaum abwarten, „bis wir unser Jubiläum feiern und wieder auf die Bühne dürfen“.

Von Roland Weiterer