Mit einer Schnitzeljagd durch die Corona-Zeit in Salzgitter

Salzgitter

Zu einer originellen Schnitzeljagd laden die Stadtbibliothek und die Wohnbau Salzgitter ab dem 19. Mai ein. Die Aufgabe für Kinder und Erwachsene: Sie müssen Buchstaben in Lebenstedt oder Salzgitter-Bad finden, die ein Lösungswort ergeben. Unter dem Motto „Salty erkundet Salzgitter!“ sind alle Interessierten eingeladen, den Wegen des Stadt-Maskottchens mit Hilfe eines Laufzettels auf zwei separaten Routen zu folgen.

Ein kurzer Rundgang durch die Innenstädte in Lebenstedt und SZ-Bad führt zu markanten Stellen und besonderen Plätzen, an denen auf einem gut sichtbaren Plakat einer der Lösungsbuchstaben steht. Die Laufzettel sind ab dem 19. Mai in der Stadtbibliothek zu den jeweiligen Öffnungszeiten erhältlich oder online abrufbar auf den Seiten der Stadtbibliothek sowie der Wohnbau.

Die Idee für die Schnitzeljagd entstand auf der Suche nach einem familienfreundlichen Spiel zum bundesweiten „Tag der Nachbarn“ am 28. Mai, den die nebenan.de-Stiftung ausgerufen hat. „Wir freuen uns, dass so viele Einrichtungen und Geschäfte die Aktion unterstützen, indem sie sich als Anlaufpunkt zur Verfügung stellen“, sagen die Projektmacherinnen Barbara Henning (Stadtbibliothek) und Petra Stürmer (Wohnbau). Sie sehen die Schnitzeljagd als „unterhaltsame Aktion, die unter den Bedingungen von Corona für alle Interessierten machbar ist“. Sie wünschen sich viele Mitmachende und erinnern daran, die geltenden Kontaktbeschränkungen einzuhalten.

Die Schnitzeljagd „Salty erkundet Salzgitter!“ dauert bis zum 29. Mai. Die Bögen mit den Lösungen müssen bis zum 31. Mai 2021 in der Stadtbibliothek eingegangen sein. Allein fürs Mitmachen gibt es eine kleine Aufmerksamkeit und eine Urkunde. „Unter allen, die die richtige Lösung gefunden haben, werden zahlreiche attraktive Siegerpreise ausgelost“, heißt es in der Vorschau. Bücher, Gutscheine oder Memory-Spiele zählen dazu.

Von Roland Weiterer