Mit dem Taxi in das Impfzentrum in Salzgitter

Noch ist nicht ganz klar, wann genügend Impfstoffe vorhanden sind und das Impfzentrum in Hallendorf den Betrieb aufnehmen kann, dennoch verschickt das Land in diesen Tagen die Einladungen an die Einwohner, die 80 Jahre oder älter sind. Das Schreiben enthält auch ein Angebot der Beförderung durch Taxi- und Mietwagenunternehmen.

Mehr als 7.000 Einwohner gehören in Salzgitter zur Hochrisikogruppe, die als erstes behandelt werden soll und unter der viele Personen bei medizinischen Transporten auf ein Taxi angewiesen sind. Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) betont, dass das Taxi- und Mietwagengewerbe für sichere Impffahrten bereit stünde. Um deutschlandweit eine Herden-Immunität zu erlangen, müsse es einen gleichberechtigten und einfachen Zugang zu den Impfzentren geben.

Wer gesundheitlich einen Einzeltransport benötigt, kann sich vom Hausarzt einen Transportschein ausfüllen lassen, sollte aber vorher mit seiner Krankenkasse über die Abrechnung sprechen. Wenn die nicht zahlen will, springt das Land ein. Dann sollen die Betroffenen die Transportrechnung im Impfzentrum abgeben samt Kontonummer, damit die Kosten erstattet werden können.

Das dürfte Oberbürgermeister Frank Klingebiel nicht gefallen. Er erwartet zwar eine möglichst „unbürokratische“ Kostenübernahme durch das Land oder die Krankenkassen, allerdings sollten dafür nicht die Impfzentren zuständig sein. Darin sei er sich einig mit seinen OB-Kollegen aus anderen Städten, die sich wöchentlich zur Corona-Konferenz mit dem Land treffen.

Wie es konkret mit der Kostenübernahme aussieht, dazu liegen den Taxi-Unternehmern in Salzgitter bisher keine Informationen vor. Manuela Lowinski-Fabig, GVN-Delegierte für die Region Braunschweig, ist aber nicht nur die Abrechnung wichtig, sondern auch die Sicherheit der Beförderten. Denn Taxifahrer dürfen hinter dem Steuer keine Masken tragen. Manuela Lowinski-Fabig: „Wir haben dafür bisher keine Freigabe.“

Der GVN empfiehlt den Chauffeuren aber einen Mund-Nasen-Schutz, wenn Passagiere mit an Bord sind. Taxifahrer sind wie Personal im Öffentlichen Nahverkehr zwar von der Maskenpflicht befreit, dürften aber eine tragen, so Emma-Marie Berndt, Geschäftsführerin der Fachvereinigung Taxi- und Mietwagen im GVN. „Das Gewerbe hat sich in der Pandemiesituation bestmöglich mit Trennscheiben, Masken und speziellen Hygienekonzepten für den Infektionsschutz ausgestattet.“

