Mit Stadtführer den Skulpturenweg in Salzgitter-Bad entdecken

Salzgitter

Stadtführer Dieter Krüger begleitet interessierte Einwohner und Besucher am Sonntag, 4. Juli , rund um das Thermalsolbad Salzgitter-Bad. Dort verläuft ein Teilstück der „Straße des Friedens“ von Paris nach Moskau, ein Kunstprojekt nach einer Idee des Bildhauers und Malers Otto Freundlich.

Für den Bereich des Skulpturenwegs in Salzgitter-Bad haben verschiedene Künstler aus aller Welt imposante Werke geschaffen. Dabei werden unter anderem „Shadow Dimension“ von Hiromi Akiyama und „Kopf“ von Franz Bernhard betrachtet. In exponierter Lage an der Zufahrt zum Thermalsolbad konnte Menashe Kadishman aus Israel seine Skulptur „Der Kuss“ verwirklichen. Die einprägsamen sich küssenden Vögel sind als Symbol für Frieden und Versöhnung zu sehen. Sie wirken leicht und schwebend und sind doch aus tonnenschwerem Stahl, der von der Salzgitter AG zur Verfügung gestellt wurde.

Welche besondere Geschichte sich hinter diesem und auch den weiteren vier Objekten rund um den Greifpark verbergen, erklärt Dieter Krüger auf unterhaltsame Weise, sodass dieser 1,5 Stunden dauernde kunstkulturelle Rundgang sehr kurzweilig gerät. Für die Route sollte festes Schuhwerk getragen werden, da bisweilen die Wege verlassen werden, um sich die Skulpturen auch aus der Nähe anzuschauen. Start ist um 14 Uhr am Eingang zum Thermalsolbad, Parkallee 3.

Um Anmeldung wird gebeten, da aufgrund der gebotenen Abstandsregeln aktuell maximal 15 Teilnehmer gestattet sind. Der Beitrag in Höhe von drei Euro pro Person wird vor Ort eingesammelt. Anmeldungen ab dem 29. Juni bei der Tourist-Information Salzgitter unter Tel. (05341) 90099-40 oder per Email an info@tourismus-salzgitter.de.

Von Roland Weiterer