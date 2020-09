Mit Sicherheit stehen und gehen in Salzgitter

SZ-Bad

„Trittsicher durchs Leben“ heißt ein neuer Kurs, den der MTV Salzgitter in Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverein Salzgitter Bad/Wolfenbüttel Süd vom 8. Oktober an jeweils donnerstags von 8.30 bis 10 Uhr im Sportzentrum des Vereins an der Jahnstraße 33 anbietet.

An den Vormittagen soll mit Kraft- und Gleichgewichtsübungen die Sicherheit beim Gehen und Stehen verbessert werden. Daneben wird ein Heimtrainingsprogramm vorgestellt, mit dessen Hilfe die Teilnehmer von 65 Jahren an auch nach Ende des Angebot ihre Fitness erhalten können. „Insgesamt soll mit dem Kurs eine bessere Mobilität im höheren Alter gefördert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein Kurs umfasst jeweils sechs Termine, wobei keine Vorerfahrungen nötig sind. Mitzubringen sind bequeme Kleidung sowie geschlossene Schuhe. Die Kosten für das Training bei der speziell geschulten Übungsleiterin Nicola Basso betragen 51 Euro. In der Regel können diese bis zu 100 Prozent von Krankenkassen erstattet werden, weil es sich um einen Präventionsangebot handelt. Zwei Kurse pro Jahr sind allgemein erstattungsfähig.

Informationen zur Förderung gibt es vom Trittsicher-Telefonzentrum unter der Nummer (0561) 78510511. Anmeldungen nehmen Gudrun Klauenberg unter Telefon (05341) 91216 oder die MTV-Geschäftsstelle unter (05341) 396229 entgegen.

Von Roland Weiterer