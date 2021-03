Mieter-Treff der Wohnbau Salzgitter wird zum Abstrich-Zentrum

Salzgitter

Seit Wochen wird über flächendeckende Corona-Tests geredet, nun kann es endlich losgehen. Auch Allgemeinärztin Tanja Kehler nimmt am Montag im Mietertreff der Wohnbau in Salzgitter-Bad den Betrieb auf und bietet dort allen Bürgern in den nächsten beiden Wochen ein kostenloses Verfahren an. Sie will etwas gegen die Corona-Pandemie tun.

Denn in der Osterzeit hält es die Medizinerin für besonders wichtig, dass sich viele Menschen testen lassen, wenn sie Angehörige oder Freunde besuchen wollen. Sie weiß genau, welche schweren Folgen eine Erkrankung haben kann, auch für junge Menschen. Einige ihrer Patienten leiden an Long-Covid, das unter anderem mit einer schnellen Erschöpfung, Kurzatmigkeit, fehlendem Geschmackssinn und Konzentrationsverlust einher gehen kann.

Da sie ohnehin ihre traditionelle Gomera-Reise absagen musste, kümmert sich Tanja Kehler nun in ihrem Oster-Urlaub darum, die Einwohner zu testen. Jeder Bürger hat Anspruch auf einen kostenlosen Abstrich pro Woche, die Kosten rechnet sie mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Die Wohnbau Salzgitter unterstützt sie dabei, stellte ohne zu zögern die geeigneten Räume zur Verfügung. „Das ist eine tolle Zusammenarbeit“, freut sich Tanja Kehler, die schon im vergangenen Herbst die Grippe-Impfung im Mietertreff in der Bergstraße 3 organisierte.

Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin will sie täglich Corona-Tests anbieten, um die Infektionsgefahr zu reduzieren. Die britische Mutation sei noch aggressiver und gefährlicher als die bisherige Wildvariante, so Tanja Kehler. Getestet wird im Fünf-Minuten-Rhythmus, eine Anmeldung ist ratsam. Die Bewohner müssen ihre Krankenkassenkarte und 15 Minuten Zeit mitbringen für die Reaktionsphase. Wer negativ ist, bekommt ein Zertifikat. Wer positiv ist, muss sofort in Quarantäne. Mehr Informationen und Online-Terminvergabe unter www.hausarztpraxisamgittertor.info.

Von Roland Weiterer