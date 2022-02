Mehr Spaß für die kleinsten Kicker in Salzgitter

Salzgitter

Mit 16 Kindertoren will die Wohnbau Salzgitter dem neuen Kinderfußball einen Anschub geben und den Spaß für die ganz kleinen Kicker voran bringen. Deren Geschäftsführer Jens Fischer übergab die Ausstattung an Hermann Keune vom SV Union Salzgitter und Florian Müller, 2. Vorsitzender des SV Fortuna Lebenstedt. Zu den Gästen gehörten auch einige Kinder aus beiden Klubs, die den förmlichen Akt begeistert feierten.

Die kleinen Tore sind eine Reaktion auf Veränderungen im Kinderfußball. Spätestens zum Saisonstart 2024/2025 sollen neue Spielformen in der G-, F- und E-Jugend umgesetzt werden und für einen höheren Zuspruch sorgen. Kleinere Teams, viel Abwechslung und Spiele mit zum Teil vier Toren sind geplant. Die individuelle sportliche Entwicklung der Kinder steht ganz oben auf dem Zettel, ihre Begeisterung für den Fußball verstärkt werden, lautet das Ziel.

„Die Nutzung von kleinen Toren wird es allen Kindern ermöglichen, den Ball viel öfters am Fuß zu haben und stärker in das Spielgeschehen eingebunden zu sein“, erklärte Kai Mühlberg, Leiter der Wohnbau-Öffentlichkeitsarbeit. Wichtig sei, dass die jungen Spieler Erfolgserlebnisse für sich einfahren können und aktiv teilnehmen „und natürlich regelmäßig Tore schießen“. Wohnbau-Chef Jens Bischoff freute sich über die Teilnahme beider Klubs: „Die Vereine SV Fortuna Lebenstedt und SV Union Salzgitter liegen mitten in unseren Quartieren. Da war es uns wichtig, für die jungen Bewohner Flagge zu zeigen. Wir wissen, dass sich viele unserer jungen Mieter für den Fußball begeistern und freuen uns, dass wir uns hier engagieren und die Vereine unterstützen dürfen.“

Die neue Spielform , die Veränderung im Training und der Kauf neuer Tore stellt die Vereine vor finanzielle Herausforderungen. Umso mehr freuten sich die Klubs über die Hilfe aus der Wirtschaft. „Die Tore kommen im Training wie auch bei den künftigen Turnieren zum Einsatz“, berichtet Florian Müller. Und auch Union ist begeistert über die „große Hilfe“, so Hermann Keune. „Wir haben allein sechs Kindermannschaften, die die Tore nun nutzen können. Jetzt können wir vernünftig trainieren. Dank der Klappfunktion auch in der Halle. Perfekt.“

Von Roland Weiterer