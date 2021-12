Mehr Flexibilität für den öffentlichen Nahverkehr in Salzgitter

Salzgitter

Die KVG hat ein flexibles Busangebot für die Stadtteile Thiede und SZ-Bad in Betrieb genommen. Mit flexo können die Passagiere in Kleinbussen fast vor der Haustür und nachhaltig unterwegs sein. Die Fahrzeuge sind ganz einfach buchbar mit einem Anruf unter Tel. (0531) 7938400. Es gibt keine starren Abfahrtszeiten, die nächste Fahrt richtet sich ganz nach den Wünschen der Fahrgäste.

„Der ÖPNV soll individueller werden und noch mehr auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten werden“, erläutert Verbandsvorsitzender Detlef Tanke die Idee. „Mit diesem neuen, innovativen Projekt wollen wir nicht nur in den ländlichen Gebieten unseres Verbandsgebietes das ÖPNV-Angebot deutlich verbessern, sondern auch innerhalb von Stadtteilen. Deshalb testen wir im nächsten Jahr flexo in Salzgitter-Thiede und -Bad.“

Nachhaltig ist flexo, weil der Bus nur dann fährt, wenn es mindestens einen Fahrtwunsch gibt, mehrere Wünsche werden gebündelt. Es gibt also mit diesem System laut KVG keine überflüssigen Touren mehr. Wird flexo nicht gebucht, bleibt das Fahrzeug an seinem Standort.

flexo ist komfortabel, denn der Weg zum Einstieg ist höchstens 300 Meter von der Haustür entfernt. Dazu wurden in den Pilotgebieten, in den flexo fährt, neben den bereits existierenden Bushaltestellen, an denen flexo auch halten kann, mehr als 200 neue Halteorte geschaffen

Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel freut sich, „dass unsere Bürgerinnen und Bürger in den beiden Stadtteilen durch flexo ganz neue Möglichkeiten bekommen“. Dieses niedrigschwellige und bedarfsgerechte Angebot steigere die Mobilität und helfe, unnötige Leerfahrten zu vermeiden. „Es passt somit hervorragend in die Zeit.“ Für die KVG Braunschweig als Betreiber vereint „Nachhaltigkeit mit Individualität“. Geschäftsführer Axel Gierga: „Ziel ist es, das Nahverkehrsnetz zu stärken und so zu einer Reduzierung der Verkehrsbelastung beizutragen.“

Von Roland Weiterer